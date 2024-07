Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest częstą przyczyną niepłodności. Jest to choroba o podłożu genetycznym, a jej dokładne przyczyny nie są znane. Do objawów tej choroby należą zaburzenia miesiączkowania, trądzik, nadmierne owłosienie, bóle brzucha i problemy z zajściem w ciążę.

Objawów PCOS nie wolno lekceważyć. Choroba nasila się z wiekiem, a każdy kolejny rok zmniejsza prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Kobiety chorujące na PCOS największe szanse na urodzenie dziecka mają przed 25. rokiem życia.

Zespół policystycznych jajników: objawy

Pierwsze symptomy PCOS mogą się pojawić się już w okresie dojrzewania, a następnie stopniowo się nasilają. Do niepokojących objawów należą:

nadmierne tycie,

nieregularne i skąpe miesiączki, brak owulacji,

trądzik na plecach i klatce piersiowej,

łojotok,

nadmierne owłosienie (hirsutyzm) na twarzy, plecach, pośladkach, udach,

wypadanie włosów na głowie i ich widoczne przerzedzenie,

nadciśnienie tętnicze,

podwyższony poziom cukru we krwi,

częste bóle brzucha spowodowane uciskiem jajników,

problemy z zajściem w ciążę i poronienia.

Zaburzenia występujące przy PCOS

Niektóre choroby i schorzenia często współistnieją z PCOS, co oznacza, że znacznie częściej występują u kobiet z zespołem policystycznych jajników niż u kobiet zdrowych. Pacjentki cierpiące na te schorzenia powinny przebadać się także pod kątem PCOS. Do takich chorób należą:

cukrzyca typu 2,

choroby sercowo-naczyniowe (na przykład choroba wieńcowa),

hiperprolaktynemia, czyli nadmiar hormonu prolaktyny,

rak macicy.

Zespół policystycznych jajników można wykryć na USG

Lekarz powinien zauważyć objawy PCOS już przy badaniu ginekologicznym, ale chorobę można rozpoznać z całą pewnością dopiero na badaniu USG. Jeśli kobieta cierpi na PCOS, jej jajniki są powiększone i twarde. Zdjęcie ultrasonograficzne pokaże też charakterystyczne pęcherzyki otaczające jajniki. Zazwyczaj są one wielkości od 2 do 10 milimetrów. Zazwyczaj jest ich kilka, ale w zaawansowanym stadium choroby liczba może wzrosnąć do kilkudziesięciu. Pojedyncze pęcherzyki nie muszą świadczyć o PCOS.