Werow i Friz, chociaż są młodymi rodzicami, wciąż działają na pełnych obrotach, realizując kolejne projekty. Mimo to szczególnie Weronika stara się nie zapominać o swoich odbiorcach i regularnie zwracać się do nich za pośrednictwem Instagrama. Tym razem zamieściła tam wyjątkowy filmik, a pod nim dodała kilka przejmujących słów o ciąży.

Wersow odsłoniła brzuch i podzieliła się swoim szczęściem

Bacznym obserwatorom influencerskiego zgiełku tej dwójki z całą pewnością nie trzeba przedstawiać - Wersow i Friz od kilku lat królują na szczycie polskiego Internetu, niezmiennie ciesząc się ogromną popularnością. Fani jeszcze bardziej interesują się ich życiem, odkąd zostali rodzicami... już niemal rok temu na świat przyszła mała Maja, która skradła serca rodziców i internautów.

Sama Weronika od zawsze powtarzała, że macierzyństwo było jej ogromnym marzeniem i na jego rzecz przesunęli ślub! Ceremonia miała odbyć się już dawno, jednak pochłonięci wychowaniem córeczki i pracą postanowili odłożyć to na dalszy plan. Póki co nie wiadomo, więc kiedy zdecydują się powiedzieć sobie "tak". Na ten moment zakochani skupiają się na nowych projektach, a ostatnio udało im się wylecieć na rodzinne wakacje. Co prawda wrócili już do Polski, ale teraz Wersow podzieliła się z fanami wyjątkowym filmikiem z plaży i nie tylko!

Wersow z córeczką Instagram@wersow

27-latka pokazała się w dwuczęściowym kostiumie kąpielowym, odsłaniając tym samym swój zgrabny brzuch. Wpis poświęciła tematowi ciąży, a dokładniej ciału, które bardzo zmienia się w tym czasie. Przyznała, że ona sama przytyła 20 kg, które już udało jej się zrzucić!

Czas ciąży wspominam bardzo ciepło, chociaż pamiętam, że obawiałam się trochę o to jak moje ciało będzie wyglądać po narodzinach mojej córeczki. Niesamowite jest to, jak ludzkie ciało może się zmieniać. U mnie pojawiła się różnica w kilogramach, najpierw 20 kg na plus, potem 20 kg na minus

Wersow i Friz z córeczką Instagram@wersow

Weronika odniosła się również do tematu trwałych zmian na ciele, jak rozstępy czy blizna po cesarskim cięciu, którą sama ma. Chociaż przez wiele kobiet jest ona źle postrzegana, dla niej to wyjątkowa pamiątka, która przypomina jej o byciu mamą.

Na moim ciele pojawiła się też blizna po cesarskim cięciu, które musiałam przejść, żeby poród był bezpieczny. Patrzę na te bliznę z dumą, bo sprawia, że czuje się wyjątkowa i nieustannie przypomina mi o tym, że jestem mamą. Nasze ciała są piękne, rozstępy są piękne, blizny po cesarskim cięciu są piękne. Każda z nas jest inna i zupełnie inaczej przechodzi proces ciąży i czas po porodzie. Teraz wiem, że był to proces, który wymagał czasu i chciałabym żebyście też o tym pamiętały. To naturalne, że możecie mieć obawy i ja też je miałam, natomiast dajcie sobie czas i wyrozumiałość, której w tym czasie potrzebujecie

W komentarzach wiele kobiet podziękowało Weronice za te słowa. Dla mnóstwa mam lub przyszłych mam z pewnością mają one wielką moc.

Instagram @wersow Instagram @wersow