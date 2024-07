Podstawą większości dań wielkanocnych są jajka oraz mięsa (kiełbasa czy boczek). Warto zamienić kilka składników dań i ciast (np. sól lub majonez), tak aby potrawy były zarówno smaczne, jak i lekkostrawne.

Tradycyjne potrawy przygotowywane na Wielkanoc są ciężkostrawne. Większość osób ma w związku z tym problemy trawienne, które wynikają z przejedzenia, a nie z ilości dań podanych na stole.

Jak przygotować jajka, tak aby były lekkostrawne?

Jajka są podstawowym produktem przyrządzanym w czasie świąt. Najlepiej smakują z majonezem i kiełbasą. Są to jednak artykuły spożywcze, które zawierają dużo kalorii (majonez ma 679,7 kcal / 100 g, natomiast kiełbasa wędzona wieprzowo-wołowa - 300,9 kcal/100 g). Z tego względu warto zamienić majonez na jogurt naturalny z koperkiem, sos chrzanowy lub musztardę. Do jajka można dodać także szczypiorek i rzodkiewkę. Zamiast posypywać potrawy jajeczne solą, która podwyższa ciśnienie tętnicze, warto doprawić dania pieprzem i zmieloną papryką. Zioła zwiększają metabolizm i pomagają trawić jedzenie. Można również usmażyć kotlety jajeczne, które przyrządza się z utartych ziemniaków, zeszklonej cebuli, ugotowanych na twardo jajek, surowych jajek i szczypiorku.

Jak przygotować mięso na Wielkanoc?

Potrawy wielkanocne zawierają również dużo mięsa. W tradycyjnym barszczu białym na bazie śmietany można znaleźć boczek i kiełbasę, co czyni zupę bardzo kaloryczną. Wobec tego warto przygotować również wersję „light” z marchewką, korzeniem i natką pietruszki, cebulą, liściem laurowym, zielem angielskim, selerem, białym serem, jogurtem naturalnym i bulionem mięsnym w kostce. Poza tym, mięso warto zapiekać lub udusić z ziemniakami i warzywami. Jeśli w domu jest teflonowa patelnia, nie trzeba używać oleju do smażenia. Mięso wieprzowe warto zastąpić lekkostrawną zapiekaną z jabłkami piersią z indyka.

Jak zrobić lekką sałatkę warzywną?

Bazą większości wielkanocnych sałatek jest majonez, który tak jak w przypadku jajek, warto zastąpić jogurtem naturalnym lub majonezem „light”, który ma o połowę mniej kalorii niż zwykły majonez. Lekkostrawną sałatkę można przygotować, mieszając ze sobą sałatę lodową, pomidory i ser mozzarella. Warto również przyprawić potrawę ziołami: czarnym pieprzem, tymiankiem, oregano, bazylią oraz polać oliwą z oliwek. Można także przygotować jajeczną sałatkę z brokułem i selerem.

Lekkostrawne desery wielkanocne - jak przygotować?

Tradycyjnym ciastem pieczonym na święta wielkanocne jest mazurek migdałowy, który można przyrządzić w wersji „light”. Do wyrobienia masy potrzebne są migdały, cukier, olej migdałowy, białka, mąka pełnoziarnista i masło. Zamiast polewać upieczony smakołyk masą karmelową lub kajmakową, można użyć do dekoracji świeżych owoców lub startych migdałów. Warto również przyrządzić dietetyczną babkę wielkanocną, do której upieczenia potrzebne są: jajka, zmielone otręby, słodzik, kakao, jogurt naturalny i mąka kukurydziana.