Lekkie sałatki są idealnym pomysłem na podwieczorek, lunch czy kolację. Przygotowując sałatkę możesz łączyć smaki na wiele sposobów. Potrawy przygotujesz zaledwie w 15 minut.

Sałatka grecka

Sałatka grecka jest jedną z najbardziej lubianych i popularnych sałatek. By ją przygotować potrzebujesz mieszanki sałat, świeżego pomidora, ogórka, oliwek i sera feta. Niektórzy dodają kukurydzę, ale to zależy od gustu. Do głębokiej misy przełóż sałatę, po czym dodaj do niej posiekane na kawałki warzywa i ser feta. Całość zalej odrobiną oliwy lub specjalnym sosem do greckich sałatek. Podawaj z ulubionym pieczywem. 100 g sałatki greckiej zawiera około 105 kcal.

Sałatka z kurczakiem na ostro

Do sałatki na ostro potrzebujesz filetu z kurczaka, miksu sałat, ostrego sosu paprykowego, marchewki, majonezu i jogurtu naturalnego. Filet z kurczaka pokrój w kostkę, usmaż na patelni i dodaj ostry sos paprykowy. Zamiast sosu możesz doprawić kurczaka papryką chili. Następnie do szklanej misy wsyp sałatę, do której dodasz startą na tarce marchewkę i pozostałe składniki. Sałatka z kurczakiem na ostro ma około 126 kcal w 100 g.

Sałatka z warzyw

Sałatka z warzyw jest pełnowartościowa i na pewno przyciągnie uwagę domowników. Do jej wykonania potrzebujesz główki sałaty, pomidorów koktajlowych, świeżego ogórka, papryki czerwonej i łyżeczki musztardy. Niektórzy dodają ząbek czosnku. Sałatę dokładnie umyj i osusz za pomocą papierowego ręcznika. Podziel liście na kawałki i wrzuć do naczynia. Następnie ułóż na nich małe pomidorki, paprykę i świeży ogórek. Jedną łyżeczkę musztardy połącz razem z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i do całości dodaj odrobinę oliwy z oliwek i sól do smaku. Polej sałatkę sosem przed podaniem. Sałatka z warzyw ma bardzo mało kalorii – 42 kcal/100 g.

Sałatka szopska

Jest to tradycyjna sałatka bałkańska, pochodząca z rejonów Serbii i Czarnogóry. Jest dietetyczna i składa się z trzech składników i co ważne z reguły nie dodaje się do niej żadnego oleju ani tłuszczu. W jej skład wchodzi pokrojony w talarki świeży, zielony ogórek, pokrojony w kawałki pomidor, a wierzch sałatki oprószony jest startym, owczym serem. Występuje również w wersji z cebulą. Niekiedy podawana jest z dodatkiem kilku kropel oliwy z oliwek. Wartość kaloryczna sałatki to 207 kcal na porcję 100 g.

Zobacz także

Sałatka z rukolą

Sałatka z rukolą jest oryginalnym połączeniem smaków. Ponadto jest błyskawiczna w wykonaniu. Potrzebujesz do niej rukoli, świeżych truskawek, sera pleśniowego i jogurtu naturalnego. Rukolę umyj, osusz i przełóż do szklanego talerza, po czym dodaj umyte i pokrojone w drobne kawałki truskawki. Na wierzch dodaj ser pleśniowy, a całość polej jogurtem naturalnym. Sałatka z rukolą to około 150-200 kcal/100 g.

Sałatka Cezar

Sałatka Cezar także zaliczana jest do lekkich i szybkich sałatek. By ją wykonać potrzebujesz rzymskiej sałaty, kurczaka, grzanek, parmezanu i sosu Worcestershire. Do misy wrzuć postrzępioną sałatę rzymską, obsmażonego kurczaka i parmezan. Całość polej sosem. Sałatkę podawaj z podgrzanymi w piekarniku lub mikrofalówce grzankami. Wartość kaloryczna sałatki to 120 kcal/100 g.

Smacznego!