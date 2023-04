Mateusz Gessler jest nową gwiazdą wiosennej ramówki TVN. Właściciel restauracji "Warszawa Wschodnia" został jurorem nowego programu "MasterChef Junior", gdzie będzie oceniał gotujące dzieci. My postanowiliśmy sprawdzić, co można zjeść w jego knajpie i jakie są w niej ceny. Ceny w restauracji "Warszawa Wschodnia" Mateusza Gesslera "Warszawa Wschodnia" to jedno z najpopularniejszych miejsc na warszawskiej Pradze, czynne całą dobę! Co możemy tam zjeść? Jest to połączenie staropolskiej kuchni z francuską. W menu m.in. przekąski i zakąski - ośmiornica z grilla za 46 złotych, Befsztyk Tatarski z polędwicy wołowej za 39 zł czy pieczone ptysie z kozim serem za 28 złotych. Wśród zup m.in. rosół za 38 złotych czy krem z dyni z prażonymi migdałami za 28 zł. Jeśli macie ochotę na drugie danie, to w menu znajdziecie m.in. pieczeń cielęcą w sosie ze smardzami za 64 złotych, czy stek z antrykotu za 76 złotych. Najdroższym daniem w restauracji „Warszawa Wschodnia” Mateusza Gessler jest zaś stek z tuńczyka z Malediwów . Kosztuje 80 złotych. Co z deserami? Sernik za 22 zł, naleśniki z serem i sosem truskawkowym za 25 zł. Oczywiście można tam również spróbować najlepszych win, drinków czy wódki. Zobacz także: jak przygotować stek wołowy krok po kroku Brzmi zachęcająco, prawda? Ponadto - w restauracji organizowane są warsztaty kulinarne "Self cooking", gdzie można nauczyć się przyrządzić dane potrawy. Wybierzecie się do "Warszawy Wschodniej" Mateusza Gesslera? Zobacz: Dlaczego to Mateusz Gessler został jurorem w "Masterchef Junior"? Czy naprawdę walczył o to miejsce z Magdą Gessler? Restauracja Mateusza Gesslera - "Warszawa Wschodnia". Ceny w restauracji Mateusza Gesslera - screen ze strony gessler.sohofactory.pl. Ceny w restauracji Mateusza Gesslera - screen ze strony...