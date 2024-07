Jeśli dziecko chce napisać list do świętego Mikołaja, pomóż mu w tym. Dzięki temu lepiej poznasz jego życzenia i być może niektóre z nich uda ci się spełnić. Radość sprawi dziecku także odpowiedź na list otrzymana od Mikołaja mieszkającego w fińskim Rovaniemi na kole podbiegunowym. Nie zapomnijcie tylko podać na kopercie adresu zwrotnego.

Reklama

List do Mikołaja krok pierwszy: zastanówcie się, o czym chcecie napisać świętemu Mikołajowi

Przede wszystkim zastanówcie się, po co piszecie list do Mikołaja. Czy dziecko chce go pozdrowić, poprosić o coś, czy podziękować mu za prezenty z poprzedniego roku, a może chce coś mu obiecać. Przemyślcie to. Możecie sporządzić szkic listu i w podpunktach wymienić wszystko, co ma się w nim znaleźć.

List do Mikołaja krok drugi: napiszcie list zawierający wszystkie potrzebne informacje

Na podstawie notatek możecie przystąpić do pisania listu. Wybierzcie czystą i niepomiętą kartkę, na górze po prawej stronie zapiszcie datę i miejsce pisania listu (np. Kraków, dn. 16 listopada 2015 r.). Zacznijcie list od zwrotu do adresata, czyli w tym przypadku: „Drogi Święty Mikołaju”, „Kochany Święty Mikołaju”, chyba że dziecko zaproponuje coś innego. Następnie opiszcie wszystko, co wcześniej przygotowaliście. Można zacząć list od słów: „Na wstępie swojego listu chcę...” i tutaj dziecko może np. podziękować mu za prezenty, które otrzymało w poprzednim roku. Potem może np. opisać swoje życzenia co do prezentów. Na końcu natomiast możecie pozdrowić świętego Mikołaja z miejsca, w którym mieszkacie. Niech dziecko podpisze się pod listem. Jeśli jeszcze nie umie pisać, ty zrób to za nie.

List do Mikołaja krok trzeci: zaadresujcie list

Jeśli chcecie wysłać list do świętego Mikołaja do Laponii, na kopercie w miejscu na adresata (czyli na dole po prawej stronie), napiszcie ten adres:

Zobacz także

Santa Claus

Santa Claus Main Post Office

FI-96930 Arctic Circle

FINLAND

Nazwę kraju, „FINLAND” napiszcie dużymi literami. Nie zapomnijcie po lewej stronie na górze (w miejscu na adres nadawcy) podać adresu zwrotnego. Dzięki temu święty Mikołaj będzie mógł odpisać.

List do Mikołaja krok czwarty: wyślijcie list

Zaklejcie kopertę i wybierzcie się z dzieckiem na pocztę. Najlepiej będzie, jeśli nadacie list w okienku pocztowym. Dostaniecie tam odpowiedni znaczek.

Reklama

Teraz pozostanie wam już tylko czekać na odpowiedź od Mikołaja. Listy warto wysyłać na kilka miesięcy przed Bożym Narodzeniem, ponieważ Mikołaj i jego pomocnicy dostają tak dużo listów od dzieci z całego świata, że mogą odpisać z pewnym opóźnieniem.