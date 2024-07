Jadalne kwiaty można dodawać do sałatek, herbat, ciast, panierować, faszerować, a nawet kandyzować. Wyśmienicie sprawdzają się jako ciekawe urozmaicenie wielu potraw. Oprócz tego, że są niezwykle dekoracyjne oraz doskonale smakują, są bogate w cenne składniki odżywcze.

Sposób, w jaki są zbierane kwiaty ma kluczowy wpływ na ich smak. Najlepiej korzystać z tych dziko rosnących, z dala od ruchliwych dróg i miast. W czasie zbiorów istotna również jest pogoda. Najlepiej robić to w czasie ciepłych i suchych dni, gdy rosa już opadnie.

Środki ostrożności i przygotowanie jadalnych kwiatów

Po zebraniu kwiatów najlepiej wysypać je równomiernie na biały papier lub płótno i pozostawić na około godzinę. W tym czasie wyjdą z nich wszystkie robaki i owady, które na co dzień w nich bytują. Przygotowanie kwiatów do jedzenia, to przede wszystkim dokładne ich opłukanie oraz usunięcie elementów takich jak pręciki, słupek oraz działki kielicha. Goździki mają gorzkawy element, który znajduje się w białych płatkach u podstawy kielicha. Kwiaty bratka, dyni, fiołka i nasturcji jadalne są w całości. Kwiaty najlepiej przygotować od razu ponieważ szybko więdną.

Do konsumpcji absolutnie nie nadają się kwiaty sprzedawane w kwiaciarniach lub centrach ogrodniczych oraz te rosnące w parkach i klombach. Rośliny pochodzące z tych miejsc mogą zawierać toksyczne środki ochrony roślin. Osoby cierpiące na dolegliwości, takie jak: katar sienny, astma oraz alergia, powinny unikać kwiatów w posiłkach ze względu na duże stężenie pyłków.

Rodzaje jadalnych kwiatów

Najpopularniejszy kwiat, który w całości nadaje się do spożycia to mniszek lekarski, popularnie zwany mleczem. Można dodawać go do sałatek (szczególnie smaczne są młode, nie rozwinięte jeszcze pączki) oraz przyrządzać z niego miód, nalewki a nawet wino. Kwiaty cukinii, bazylii lub akacji wyśmienicie smakują usmażone w cieście naleśnikowym. Duże kwiaty dyni można faszerować, np. serem ricotta i suszonymi pomidorami. Kwiaty nasturcji, bratka oraz goździków i płatki róży idealnie smakują jako dodatek do sałatek lub dań makaronowych. Hibiskus, czyli kwiaty malwy sudańskiej to podstawa pysznej i bogatej w witaminę C herbaty. Hibiskus często występuje również w postaci kandyzowanej przekąski. Rosnące pośród zbóż chabry są wyśmienite do przygotowania jasno-różowego wina chabrowego. Inne kwiaty jadalne to m.in. bez lilak, bez czarny, begonia, nagietek lekarski, koniczyna biała, koper ogrodowy, fasola wielkokwiatowa, stokrotka oraz wrzos.

Właściwości odżywcze kwiatów jadalnych

Kwiaty jadalne to pyszny, bardzo zdrowy, niskokaloryczny i bardzo dekoracyjny dodatek do potraw. Przykładowo fiołek trójbarwny, czyli popularny bratek, zawiera duże ilości witaminy C, kwas salicylowy, kwasy organiczne i olejki eteryczne. Dzięki temu obniża ciśnienie krwi, zmniejsza dolegliwości reumatyczne oraz wspomaga leczenie zmian trądzikowych. Ponadto kwiaty jadalne są źródłem, soli mineralnych, błonnika, substancji śluzowych, karotenoidów oraz flawonoidów (naturalnych antyoksydantów). Dzięki temu kolorowy, roślinny dodatek do potraw wzbogaca je nie tylko smakowo, ale również odżywczo. Jadalne kwiaty wspomagają pracę układu trawiennego, przyspieszają usuwanie toksyn z organizmu, wzmacniają odporność, działają antyseptycznie i przeciwzapalnie oraz przyspieszają rekonwalescencję.

Kwiaty cukinii w cieście – przepis

Składniki na 3 porcje:

9 kwiatów cukinii,

200 g mąki pszennej,

3 łyżki mleka,

1 jajko,

200 ml wody gazowanej,

pół łyżeczki soli,

szczypta pieprzu,

olej do smażenia.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Jajko, pieprz, sól, mąkę, wodę oraz mleko wymieszaj – najlepiej mikserem lub trzepaczką – na gładka masę. Ciasto powinno być dużo gęstsze niż naleśnikowe, tak, by nie spływało z kwiatów.

2. Kwiaty dokładnie opłucz i osusz. Usuń łodyżki.

3. W rondelku rozgrzej olej.

4. Każdy kwiat obtaczaj w cieście i smaż przez około minutę z każdej strony.

5. Wyjmuj kwiaty łyżką cedzakową na papierowy ręcznik – by odsączył się nadmiar tłuszczu.

Kwiaty cukinii w cieście najlepiej smakują jako samodzielne danie. Idealnym dodatkiem jest sos na bazie jogurtu greckiego i czosnku.

Smacznego!