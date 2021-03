Łączenie dziewczęcych sukienek w kwiaty z adidasami jeszcze do niedawna wydawało się być jedną z największych modowych wpadek. Jak jest teraz? Okazuje się, że to trend, który wpisał się na stałe i na Instagramie bije rekordy popularności. Wśród zwolenniczek tego kontrowersyjnego zestawienia jest między innymi Julia Wieniawa, która uwielbia zestawiać ze sobą kobiece kreacje właśnie ze sneakersami. My również jesteśmy fanami tego trendu, dlatego też postanowiliśmy znaleźć 5 idealnych par adidasów, które bez problemu będziesz mogła połączyć ze swoją ulubioną wiosenną sukienką. Na który z modeli się zdecydujesz?

Adidasy, które idealnie pasują do sukienek na wiosnę 2021

1. Beżowe sportowe buty SALOMON, 479 zł. Piękny uniwersalny kolor w połączeniu z nowoczesnym zacięciem będzie pasować do prostej sukienki, ale i do tej kwiecistej!

SALOMON BEŻOWE SNEAKERSY EOBUWIE 479 zł ZOBACZ W SKLEPIE

2. Białe klasyczne trampki Converse, 219 zł. To totalna klasyka, którą każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Połączysz je z każdą, dosłownie każdą sukienką. Tą kwiecistą midi, klasyczną czarną z dzianiny lub bardzo kobiecą i romantyczną z bufkami.

CONVERSE BIAŁE TRAMPKI EOBUWIE 219 zł ZOBACZ W SKLEPIE

3. Białe sneakersy PEPE JEANS są teraz na wyprzedaży i mogą być wasze za jedyne 189 złotych (wcześniej 299 zł). Są tak samo uniwersalne jak niskie trampki Converse.

PEPE JEANS BIAŁE SNEAKERSY EOBUWIE 299 zł 189 zł ZOBACZ W SKLEPIE

4. Biało-lawendowe sneakersy JENNY FAIRY, 119,99 zł. Te sneakersy w połączeniu ze srebrnymi wstawkami to prawdziwa perełka za nieduże pieniądze. Skusisz się na nie?

JENNY FAIRY SNEAKERSY DAMSKIE EOBUWIE 119.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

5. Beżowe masywne sneakersy SPRANDI, 159,99 zł. Te sneakersy pochodzą z najnowszej kolekcji marki SPRANDI dostępnej w CCC. Są dość "ciężkie", ale jednocześnie bardzo dziewczęce!