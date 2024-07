Lekkostrawna dieta, zioła i ruch na świeżym powietrzu pomagają na uciążliwe wzdęcia w czasie ciąży. Sprawdź jak jeszcze sobie pomóc.

Wzdęcia w ciąży to naturalne zjawisko. Pojawiają się nawet na początku ciąży, ale też w II i III trymestrze. Objawy takie jak ból brzucha, zwiększenie jego objętości, wrażenie ciężkości i sytości można zmniejszyć dzięki lekkostrawnej diecie, stosowaniu ziół, mniejszym i częstszym posiłkom oraz zażywaniu ruchu.

Doraźne leczenie wzdęcia w ciąży – koper włoski

Podczas ciąży wszystkie przyjmowane leki muszą zostać zatwierdzone przez lekarza – nawet te, które można kupić bez recepty. Nie można też stosować niektórych ziół, np. szałwii. Za to bezpieczny i przynoszący ukojenie jest koper włoski. Herbatki z kopru włoskiego podaje się malutkim dzieciom, które mają problemy z brzuszkiem, są one bezpieczne także dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Zioła zapobiegające wzdęciom w ciąży

Aby wzdęcia w ciąży nie były problemem, warto im zapobiegać poprzez dodawanie do potraw ziół. Dobroczynnie na trawienie i pracę układu pokarmowego wpływają tymianek, majeranek i imbir. Wystarczy doprawiać nimi posiłki.

Odpowiednia dieta zapobiegająca wzdęciom

Dieta kobiety w ciąży powinna być tak zbilansowana, by dostarczała odpowiedniej ilości witamin i minerałów, ale też nie powinna powodować ani nasilać dolegliwości, takich jak wzdęcia. Lekkie i częste posiłki, a także ograniczenie produktów powodujących wzdęcia, przyniosą ulgę. Gromadzenie gazów w jelitach powodują m.in. groch, kapusta, fasola, czosnek i cebula, a także brokuły i kalafior. Wzdęcia w ciąży nie pojawią się także wtedy, gdy jelita będą pobudzane do pracy posiłkami zawierającymi błonnik. Lepiej zrezygnować z tłustych i ciężkich posiłków, a warzywa przyrządzać na parze.

Aby uniknąć wzdęcia w ciąży, trzeba jeść powoli

Duże znaczenie w profilaktyce wzdęć ma także to, jak się je. Wzdęcia w ciąży są skutkiem zbyt szybkiego jedzenia i niedokładnego przeżuwania. Posiłki powinny być spożywane powoli, a każdy kęs dokładnie przeżuwany. Dzięki temu układ trawienny lepiej poradzi sobie w przetworzeniem jedzenia i jego prawidłowym wydaleniem.

Ruch pomaga na wzdęcia w ciąży

Dobrym sposobem na wzdęcia w ciąży jest ruch – najlepiej na świeżym powietrzu. Wystarczy niewielki wysiłek, np. wyjście na spacer, by jelita pracowały we właściwym tempie. Dobre są też ćwiczenia polecane dla kobiet w ciąży. Poprawiają one zarówno kondycję mięśni jak i perystaltykę jelit. Dzięki codziennej dawce ruchu można uniknąć gromadzenia gazów w jelitach i przykrych tego objawów.

