Grypę jelitową, inaczej żołądkową, leczy się, łagodząc jedynie jej objawy. Wynika to z tego, że z wirusem, który ją wywołał, organizm musi poradzić sobie sam. Jeśli grypa dotknęła małe dziecko, w wieku do 3 lat, potrzebna będzie konsultacja z lekarzem. Podobnie jest w przypadku osób starszych. Najważniejsze w tym czasie jest nawadnianie, ponieważ największy problem związany z grypą jelitową to odwodnienie.

Za grypę żołądkową odpowiedzialny jest zazwyczaj rotawirus. Dostaje się on do organizmu człowieka poprzez skażony napój lub pożywienie. Jego źródłem jest osoba już zaatakowana. Można zarazić się, pijąc z jednego naczynia. Przejawem grypy jest wysoka (do 40 stopni Celsjusza) gorączka, bóle brzucha, zmęczenie i brak apetytu. Poza tym przede wszystkim występują wymioty i biegunka.

Nawadnianie organizmu

W czasie choroby powinno się przyjmować jak największą ilość płynów i uzupełniać braki spowodowane biegunką i wymiotami. Należy wypijać szklankę wody po każdej czynności wymiotnej. Nawadnianie stanowi najważniejszy punkt w leczeniu grypy jelitowej. Jakie płyny przyjmować? Najlepiej ciepłą wodę, herbatę bez cukru lub napary ziołowe, na przykład z rumianku lub nagietka. Napar z suszonych czarnych jagód zadziała przeciwbiegunkowo. Zioła wykorzystywane w leczeniu jelitówki mają działanie antybakteryjne, przeciwzapalne i ściągające. Stopień nawodnienia organizmu można sprawdzić organoleptycznie: wystarczy wziąć w palce fałdę skóry i puścić. Jeśli nie rozpręży się od razu, to znak, że nawodnienie nie jest wystarczające. Jeżeli podawanie płynów nie przynosi efektów, należy zgłosić się do lekarza, który prawdopodobnie zaleci kroplówkę.

Uzupełnianie minerałów

W czasie biegunki i wymiotów towarzyszących grypie żołądkowej z organizmu są wypłukiwane minerały, m. in.: potas, sód i magnez. Należy zatem je uzupełniać elektrolitami, które można kupić w aptece w postaci proszku do rozpuszczenia w wodzie.

Zażywanie probiotyków

Wirusy powodują zniszczenie flory bakteryjnej jelit. Dlatego też powinno się przyjmować probiotyki, które można kupić w aptece, by mieć pewność, że szczepy bakterii są aktywne. Nie można być tego pewnym w przypadku jogurtów probiotycznych. Taką kurację należy stosować nawet po ustąpieniu objawów grypy jelitowej.

Inne metody leczenia grypy żołądkowej

Warto wspomagać organizm, przyjmując witaminy, m.in. witaminę C, która chroni przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Nie powinno się w tym czasie pić mleka i gazowanych napojów, które mogą spowodować nasilenie się objawów grypy. Trzeba pamiętać o higienie – zarówno osoby chorej, jak i pomieszczenia, w którym przebywa. Należy się często myć, a pokój systematycznie wietrzyć. Nie można jednak doprowadzić do wychłodzenia pomieszczenia. Radykalne zmiany temperatury mogą wpłynąć na wystąpienie powikłań. Osoba borykająca się z grypą powinna ten czas spędzić w łóżku, by organizm nabrał energii do walki z wirusem.