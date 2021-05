Klara i Laura Lewandowskie już przesypiają całe noce! Anna Lewandowska zdradziła swoje sposoby!

Niemowlę najczęściej płacze w nocy, kiedy jest głodne, ma pełną pieluszkę lub jest mu niewygodnie. Dziecko powinno budzić się rzadziej, kiedy rodzice będą usypiać je we własnym łóżeczku i wprowadzą codzienne rytuały przed snem. Cykl snu i czuwania zaczyna się stabilizować u dziecka dopiero w drugim lub trzecim miesiącu życia. Do tego czasu rodzice nie są w stanie przewidzieć, ile będzie spało dziecko i kiedy się obudzi. Starsze niemowlęta można przyzwyczajać do określonego rytmu dnia. Dlaczego niemowlę nie chce spać? Powody nocnego budzenia się niemowląt mogą być różne, chociaż zazwyczaj wymienia się głód. Rzadziej budzą się dzieci, które jedzą duże porcje, ale z mniejszą częstotliwością. Do innych przyczyn zaburzeń ze snem można zaliczyć: ból brzucha, kolkę , katar utrudniający oddychanie , pełną pieluszkę, tęsknotę za mamą, gumki pieluszki wpijające się w ciało dziecka, niewygodne ubranka, na przykład metka drapiąca skórę, zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturę w pokoju, niewygodną pozycję w łóżeczku. Niespokojny sen może być także wynikiem zbyt wielu wrażeń i emocji, które towarzyszyły niemowlęciu w ciągu dnia. Sposoby na uśpienie dziecka: piosenki i kołysanie Kiedy dziecko nie chce zasnąć, warto wziąć je na ręce i zaśpiewać kołysankę. Spokojne i miarowe dźwięki piosenki uspokoją niemowlaka, a kołysanie zapewni uczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo można otulić maleństwo kocykiem, dzięki czemu poczuje jeszcze większą bliskość. Kiedy wkładać niemowlaka do łóżeczka, aby nie budził się w nocy? Dzieci przenoszone do łóżeczka, kiedy już śpią mogą częściej płakać w nocy, ponieważ po przebudzeniu nie wiedzą, gdzie są. Niemowlęta usypiane w swoim łóżeczku również budzą się w nocy, ale są spokojniejsze i potrafią same zapaść w ponowny...