Jan Dąbrowski ma ostatnio sporo na głowie. Nie dość, że zajmuje się dziećmi, to planuje kolejne inwestycje. Młody tata musi mierzyć się też z jedną z największych zmor rodzicielstwa, czyli usypianiem. Youtuber pozostaje wciąż w kontakcie ze swoimi fanami i ujawnia, w jaki sposób zajmuje się pociechami. Już jakiś czas temu Sylwia i Janek przyznali, że mała Nela daje im mocno popalić, muszą więc szukać skutecznych sposobów, by uspokoić młodszą córkę. Janek ujawnił, co działa usypiająco na Nelę!

Jan Dąbrowski zdradził sposób na usypianie córek

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz są ostatnio bardzo zmęczeni. Do ich rodziny niedawno dołączyła mała Nela, która jak to niemowlę, potrzebuje ciągłej uwagi i bliskości. Z kolei Pola zaczyna odkrywać świat, a jej ulubioną rozrywką stało się wyjmowanie wszystkiego z szafek i przewracanie domu do góry nogami. Nic więc dziwnego, że żeby opiekować się córkami skutecznie, należy znaleźć jakiś sposób. Jan Dąbrowski zdecydował się na niekonwencjonalne usypianie córek. Okazało się, że na dziewczynki wspaniale działa muzyka Fryderyka Chopina!

Youtuber pokazał nagranie, na którym jego córki smacznie śpią, a w tle leci jeden z nokturnów polskiego kompozytora. Cóż, może mała Pola czy Nela będą kiedyś muzykami? Taka wrażliwość na dźwięk już teraz może o tym właśnie świadczyć! Jak na razie dziewczynki są bardzo małe, a życiowe wybory dopiero przed nimi. Trzeba jednak przyznać, że młody tata już teraz wyrabia u swoich dzieci subtelny gust muzyczny.

A Wy też stosowaliście muzykę, żeby uśpić swoje pociechy?

Jan często chwali się, że opiekuje się córkami.