Żeby usunąć starą warstwę farby ze ściany, wystarczy wybrać dogodną metodę, np. nawilżając ścianę wodą, a także używając zmywacza, szlifierki bądź opalarki.

Reklama

Przed pomalowaniem ścian warto zedrzeć starą warstwę farby. Dzięki temu zapobiegniesz powstawaniu nierówności oraz odprysków, a emulsja będzie się trzymała lepiej i dłużej. Istnieje kilka sposobów usuwania starej warstwy farby, a wszystko zależy od jej rodzaju.

Usuwanie farby na mokro

Usuwanie farby na mokro nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Tę metodę możesz zastosować, gdy zależy ci na pozbyciu się farb klejowych, kredowych, akrylowych, wapiennych oraz dyspersyjnych, które są rozpuszczane przez wodę.

Do usuwania farby na mokro potrzebujesz:

Zobacz także

wiaderka z ciepłą wodą,

szarego mydła,

szerokiego pędzla,

suchej gąbki,

szpachli do skrobania.

Mydło rozpuść w wodzie i zamieszaj. Następnie taką mieszanką pokryj dokładnie całą powierzchnię ściany. Zrób to dwukrotnie i użyj do tego celu czystego pędzla. Gdy ściana wchłonie całą wodę i lekko przeschnie, przejdź do skrobania jej szpachlą. Farba powinna schodzić bez większych problemów. Na koniec przetrzyj ścianę suchą gąbką, by usunąć pozostałości.

Szlifowanie starej farby

Jeśli posiadasz szlifierkę (oscylacyjną, taśmową lub mimośrodową), bardzo szybko, skutecznie i wygodnie usuniesz starą farbę ze ściany. Wystarczy założyć na nią papier ścierny o mocnym tarciu, przyłożyć do ściany i trzeć – zwykle ruchem obrotowym. Po zdarciu pierwszej warstwy zmień papier ścierny na łagodniejszy i pracuj dalej. W trudno dostępnych miejscach zastosuj sam kawałek papieru ściernego. Szlifierka skutecznie usunie niemal wszystkie rodzaje farb, a przy tym nie uszkodzi struktury ściany ani podłoża tynkowego.

Usuwanie starej farby opalarką

Dzięki opalarce usuniesz wiele rodzajów farb, oprócz olejnych, emulsyjnych i klejowych. Wystarczy przyłożyć sprzęt do powierzchni ściany i ogrzać ją. Farba powinna się rozpulchnić, więc łatwo ją usunąć szpachelką. Niestety metoda ta nie zawsze jest skuteczna i nie usuwa całej emulsji.

Zmywanie starej farby chemicznymi środkami

Ostatnią metodą usuwania starej farby jest zastosowanie specjalnego zmywacza do ścian. Na rynku istnieje wiele rodzajów tego typu środków. Zmywacze mają konsystencję żelu, który nanosi się na powierzchnię ściany. Farba, pod wpływem środków chemicznych, pęcznieje i można usunąć ją szpachelką. Zmywacze świetnie zastępują lub uzupełniają wszystkie wyżej opisane metody.

Zabezpieczanie pomieszczenia przed malowaniem

Gdy już wybierzesz odpowiednią metodę usuwania starej farby, przystąp do zabezpieczenia pomieszczenia. W ten sposób unikniesz bałaganu i kurzu w całym domu. Odsuń od ściany meble, przykryj je folią bądź wynieś z pokoju. Zdejmij ze ścian wszystko to, co na nich wisi (np. obrazy, lustra, zdjęcia) oraz gwoździe i inne pozostałości. Rozłóż folię malarską na całej podłodze, zabezpiecz listwy i okna taśmą malarską. W folię zawiń również żyrandol oraz wszystko to, co może ulec zniszczeniu. Dzięki temu po zakończeniu działań wystarczy zwinąć wszystkie folie i je wyrzucić.