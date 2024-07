Dziecięce porażenie mózgowe to choroba, która wynika z uszkodzenia układu nerwowego. Do tego uszkodzenia może dojść w okresie prenatalnym, czyli podczas w ciąży, podczas porodu lub w trakcie pierwszych tygodni życia.

Przyczyny dziecięcego porażenia mózgowego

Ponieważ do uszkodzenia układu nerwowego może dojść jeszcze w okresie prenatalnym, wszelkie schorzenia w trakcie ciąży mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia niedotlenienia lub krwawienia śródmózgowego, a co za tym idzie – mózgowego porażenia dziecięcego. Do szczególnie groźnych okoliczności należy:

zatrucie ciążowe,

ciąża zagrożona poronieniem,

infekcje w czasie ciąży, np. różyczka, cytomegalia, toksoplazmoza.

Ryzyko wzrasta także gdy kobieta w trakcie ciąży pali papierosy, pije alkohol czy przyjmuje leki bez kontroli lekarza.

Także w trakcie akcji porodowej może dojść do niedotlenienia mózgu w wyniku skomplikowanego (kleszczowego lub pośladkowego), przedłużającego się lub przedwczesnego porodu. Jeśli tuż po porodzie dziecko miało trudności z oddychaniem, także mogło dojść do uszkodzenia mózgu. Niedotlenienie może być także wynikiem przechodzenia we wczesnym okresie zapalenia opon mózgowych, szczególnie na tle bakteryjnym.

Postępowanie w przypadku wystąpienia czynników ryzyka

W każdym z wymienionych przypadków, dziecko powinno być od urodzenia pod obserwacją lekarza-neurologa. Ponieważ w ciągu pierwszych tygodni po porodzie układ nerwowy dziecka nie jest jeszcze wystarczająco dojrzały, jedynie specjalista może ocenić, czy zachowanie dziecka wynika z uszkodzeń mózgu, czy jest normalne na tym etapie rozwoju. Najważniejsze, by mózgowe porażenie dziecięce wykryć w ciągu pierwszych trzech-czterech miesięcy, by jak najszybciej rozpocząć rehabilitację.