Dieta w chorobie Parkinsona powinna zawierać duże ilości węglowodanów, ponieważ osoby chore mają zwiększone zapotrzebowanie na energię. Regularne posiłki bogate w witaminy i ubogie w białko mogą spowolnić postęp choroby Parkinsona i przedłużyć okres sprawności osoby chorej.

Ograniczenie białka w diecie w chorobie Parkinsona jest równie ważne jak dostarczanie choremu witamin i minerałów, dlatego menu warto przygotowywać z kalkulatorem w ręku. Osoby cierpiące na chorobę Parkinsona powinny jeść samodzielnie tak długo, jak to tylko możliwe, wpływa to pozytywnie na ich kondycję psychiczną.

Dieta w chorobie Parkinsona: uwaga na niedożywienie

Osoby cierpiące na chorobę Parkinsona w miarę postępu choroby potrzebują coraz więcej kalorii, ponieważ drżenie mięśni pozbawia ich siły. Oprócz zwiększonego zużycia energii spowodowanego tym sztandarowym objawem choroby Parkinsona, niedożywienie może wynikać z wiążących się z tym schorzeniem problemów z układem trawiennym i brakiem apetytu.

Dieta w chorobie Parkinsona musi być zróżnicowana, a posiłki atrakcyjne, czyli smaczne, ładnie podane i urozmaicone. Osoby chore bardzo często popadają w depresję i tracą apetyt, dlatego ważne jest nienachalne zachęcanie ich do jedzenia. Można tego dokonać, m.in. stwarzając podczas posiłków dobrą atmosferę za sprawą muzyki i rozmów przy stole.

Oprócz przeszkód natury psychicznej choroba Parkinsona wiąże się z wieloma niedogodnościami fizycznymi. W zaawansowanym stadium choroby sprawność jest mocno ograniczona – osoba chora nie jest w stanie samodzielnie zjeść posiłku, a tym bardziej go przygotować.

Problemem może być także samo żucie i przełykanie pokarmu, a także dolegliwości, takie jak wzdęcia, ucisk w żołądku, mdłości, wymioty, zgaga i dyskomfort po jedzeniu.

Dieta w chorobie Parkinsona: produkty niezalecane

Dieta w chorobie Parkinsona może poprawiać wyniki chorego, wspierając skuteczne leczenie. Najczęściej używany lek do leczenia choroby Parkinsona to lewodopa. Osoby przyjmujące ten preparat powinny spożywać niewielkie ilości białka, do 0,8 g na każdy kg masy ciała w ciągu doby. Najlepiej, jeśli białko podawane jest tylko na kolację. Ograniczenie białka w diecie daje efekty w postaci lepszej sprawności chorego i zahamowania postępu choroby Parkinsona. Rezultaty widoczne są już po około 3 tygodniach stosowania.

Produkty wspomagające leczenie choroby Parkinsona

Ze względu na możliwe dolegliwości ze strony układu pokarmowego zalecane jest włączenie do diety produktów z błonnikiem. W diecie przy chorobie Parkinsona powinny znaleźć się więc produkty pełnoziarniste, owoce i warzywa. Szczególnie dużo błonnika zawierają rośliny strączkowe, banany, jabłka, śliwki, morele, brokuły, marchew, brukselka, szpinak, pomidory, kalafior, a także otręby, orzechy, pieczywo i makarony pełnoziarniste. Oprócz tego konieczne jest picie ok. 7 szklanek płynów dziennie.

Lewodopa zwiększa zapotrzebowanie organizmu na witaminy z grupy B. Najlepiej uzupełniać je produktami bogatymi w te witaminy, jak np. produkty zbożowe, rośliny strączkowe, pestki dyni, słonecznika, jaja, pełne ziarno, ryby, mleko, warzywa liściaste, owoce.

Najwięcej tiaminy, czyli witaminy B1, zawierają produkty zbożowe i mięso.

Źródłem witaminy B2, czyli ryboflawiny, jest przede wszystkim chudy ser, ale znajduje się ona w dużych ilościach również w migdałach i grzybach.

Witaminy B3 dostarczają mięso, orzechy i zboża z grubego przemiału.

Cholina, czyli witamina B4, jest w wątróbce, cielęcinie, móżdżku i sercu, a także w roślinach strączkowych, mleku, serze i drożdżach.

Źródłem witaminy B5 są wątróbka, pszenne otręby, niektóre ryby, np. śledź, grzyby oraz m.in. pełne mleko i orzechy.

Witaminę B6 spożywa się w grochu włoskim, rybach, mięsie, warzywach o zawartości skrobi i innych produktach.

Biotyna, a więc witamina B7 , znajduje się m.in. w wątrobie, włoskich i arachidowych orzechach i w żółtku jaj.

, znajduje się m.in. w wątrobie, włoskich i arachidowych orzechach i w żółtku jaj. Witamina B8 jest w mięsie, mleku, drożdżach i orzechach oraz w wielu innych łatwo dostępnych produktach.

Aby uzupełnić niedobór witaminy B9, czyli kwasu foliowego , warto zjeść szpinak, kapustę, sałatę, brokuły, kalafiora, szparagi i brukselkę.

, warto zjeść szpinak, kapustę, sałatę, brokuły, kalafiora, szparagi i brukselkę. Źródłem witaminy B10 jest np. wątroba.

Witamina B11 to także kwas foliowy, zawierają ją te same co witaminę B9 produkty.

Natomiast witaminy B12 można dostarczyć sobie, jedząc produkty pochodzenia zwierzęcego – mięso, jajka i mleko.

Włączając do diety w chorobie Parkinsona rośliny strączkowe, trzeba skrupulatnie liczyć łączną ilość spożywanego białka w ciągu doby.

