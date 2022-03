Od godziny 4 nad ranem wiemy, że po Władimirze Putinie możemy się spodziewać wszystkiego. Wydając rozkaz ataku na Ukrainę zapisał się w historii jako ten, który po dziesięcioleciach pokoju rozpętał nową wojnę w Europie. Oficjalnie nie ma żony. Nie pokazuje się z córkami. W życiu Władimira Putina nie ma miejsca na uczucia i bliskie osoby. Każdego, kto mu się sprzeciwia, usuwa. Czy nikt nie jest w stanie sprzeciwić się despotycznemu prezydentowi Rosji? Od kilku tygodni znów mówią o nim wszyscy. Tyran, despota, autokrata. 69-letni Władimir Putin lekceważąc cały świat, wydał rozkaz, by Rosja napadła na Ukrainę. Jego zachowanie nie powinno jednak dziwić. Rosyjski prezydent przez całe życie udowadniał, że robi to, co chce, a każdego, kto próbuje mieć inne zdanie niż on - usuwa bez litości. Nie liczy się z nikim i z niczym. Jego życiorys jasno pokazuje, że nie ma dla niego zasad, których nie można złamać. Do tej pory wszystko mu się udawało. Czy teraz znajdzie się sposób na Putina? Czy znowu napisze historię po swojemu. Pokazał, że potrafi to robić nie tylko w polityce, ale i w swoim życiu. Najlepszym przykładem jest jego pierwsza żona Ludmiła. Po rozwodzie zapadła się pod ziemię. Zniknęła, bo nie pasowała do putinowskich planów. A rosyjski prezydent ma jasny plan - wszystko ma być tak, jak on chce. Małżeństwo Putina z Ludmiłą Rozwód Władimira i Ludmiły w 2013 roku skończył trwające prawie 30 lat małżeństwo, które – co podkreślały zagraniczne media – trudno nazwać szczęśliwym. Putinowie poznali się w 1980 roku w Leningradzie. Przedstawił ich sobie wspólny znajomy. Ona była wtedy stewardesą, on – oficerem służb specjalnych. Na początku znajomości Ludmiła nie wiedziała, czym zajmuje się jej ukochany ani dlaczego nagle znika bez słowa, ale wiedziała, że...