Dieta przy rzucaniu palenia powinna być niskokaloryczna (1500 kcal), pełnowartościowa, bogata w witaminy, owoce, warzywa i składać się z 5-6 posiłków w ciągu dnia.

Reklama

Dieta przy rzucaniu palenia – dlatego palacze nie tyją?

Nikotyna, która jest głównym składnikiem papierosów tłumi apetyt i powoduje, że palacz nie ma ochoty na jedzenie. U osób palących często występują problemy z żołądkiem i dwunastnicą, a te również zmniejszają apetyt. Posiłek zastępowany jest więc kawą z papierosem na deser. Jeśli palacze decydują się na rzucenie nałogu, zauważają wzrost wagi (częściej u kobiet niż u mężczyzn). Nikotyna nie ma z tym nic wspólnego, ponieważ nie oddziałuje ona na przemiany metaboliczne. Tycie, które występuje przy rzucaniu palenia spowodowane jest jedzeniem dużych ilości pokarmu.

Dieta przy rzucaniu palenia – co jeść, by nie tyć?

Dieta przy rzucaniu palenia powinna składać się z pełnowartościowych i nisko przetworzonych posiłków. W ciągu dnia powinno się jeść 5-6 razy w regularnych odstępach czasu.

Reklama

Po rzuceniu palenia u człowieka pojawia się częstsze uczucie głodu, dlatego też zaleca się stosować niskokaloryczną dietę 1500 kcal. Posiłki powinny być przyjmowane regularnie, najlepiej co 3-4 godziny. Zaleca się by pokarm był bogaty w błonnik roślinny, minerały (selen, cynk), a także w witaminy z grupy A, C i E. Bardzo ważne, by osoby rzucające palenie wzbogaciły swój jadłospis o owoce, np. pomarańcze, grejpfruty, porzeczki, truskawki i warzywa, np. o czerwoną paprykę, ziemniaki, kapustę, pietruszkę, szczypior, pomidor. Warto też pamiętać, by podczas stosowanej diety nie podjadać. Ciastka, batony, chipsy, czekoladę należy zastąpić owocem lub warzywem. Bardzo ważne, by przyjmować duże ilości wody mineralnej, najlepiej 2 litry w ciągu dnia.