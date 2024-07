Najdroższą przyprawę świata – szafran – można wykorzystać do przyrządzenia sosów. Idealnie smakują z risotto lub z makaronem. Bardzo smaczne są też bułeczki z szafranem przygotowane z ciasta drożdżowego.

Szafran – najdroższa przyprawa świata – ma miodowy smak z goryczką określaną jako metaliczna. Nadaje daniom pomarańczowy kolor. Najczęściej wykorzystuje się go do sosów, zup, a także do deserów.

Bułeczki z szafranem

Składniki:

500 ml mleka,

17 g suchych drożdży,

250 g półtłustego twarogu,

100 g masła,

1 kg mąki pszennej,

150 g cukru,

½ łyżeczki soli,

1 g szafranu.

1 jajko roztrzepane z 1 łyżką mleka do posmarowania bułeczek przed włożeniem ich do piekarnika.

Czas przygotowania: około 3 godzin

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Roztop masło i pozostaw je do przestygnięcia.

Zmiel twaróg (np. w maszynce do mięsa) trzykrotnie.

Wymieszaj mąkę i drożdże.

Dodaj do nich pozostałe składniki (oprócz masła) i wymieszaj.

Wlej do masy przestudzone masło.

Zacznij wyrabiać ciasto dotąd, aż będzie elastyczne i miękkie.

Uformuj z niego kulę, włóż do miski oprószonej mąką, przykryj czystą ściereczką i odstaw do ciepłego miejsca na około 1,5 godziny. Objętość ciasta powinna zwiększyć się dwukrotnie.

Zagnieć ciasto ponownie, a następnie uformuj z niego bułeczki.

Ułóż je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pozostaw miedzy nimi odstęp około 3-4 cm, aby nie zrosły się w trakcie pieczenia.

Przykryj bułki ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na czas podwojenia ich objętości, czyli około 40 minut.

Posmaruj każdą jajkiem wymieszanym z mlekiem.

Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza na 20 minut.

Pozostaw bułki do ostygnięcia, a następnie rozdziel je.

Makaron w sosie szafranowym – przepis

Składniki:

120 g makaronu,

125 ml śmietanki kremówki 36%,

200 g cukinii,

starty parmezan,

1 łyżka masła,

szczypta nitek szafranu,

4-5 listków bazylii,

sól i pieprz do smaku.



Czas przygotowania: 15-20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Umyj cukinię, a następnie pokrój ją na cienkie plasterki.

Wymieszaj śmietankę, szafran, pieprz i sól.

Ugotuj makaron al dente. Zostaw 3 łyżki wody z gotowania.

Roztop masło na patelni.

Dodaj do niego cukinię i przypraw solą oraz pieprzem do smaku.

Podsmażaj przez około 5 minut dotąd, aż cukinia nieco się zrumieni i zmięknie.

Odcedź makaron i włóż go na patelnię.

Dolej wodę z makaronu i śmietankę.

Wymieszaj wszystkie składniki.

Gotuj makaron z sosem przez minutę. Zestaw patelnię z ognia, kiedy będzie gęsty.

Wymieszaj całość z bazylią.

Podawaj makaron posypany parmezanem.

Przepis na risotto z szafranem

Składniki:

1 filiżanka ryżu krótko- lub średnioziarnistego, np. Arborio, Padano lub Baldo,

1 cebula,

1 łyżka oliwy z oliwek,

3-4 filiżanki bulionu,

1/3 filiżanki wytrawnego białego wina,

szczypta nitek szafranu,

tarty parmezan.

Czas przygotowania: około 30-40 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz cebulę, a następnie pokrój ją w piórka.

Zeszklij ją na oliwie.

Do cebuli dodaj ryż i smaż go dotąd, aż jego ziarna staną się przezroczyste.

Wlej wino na patelnię i poczekaj aż wyparuje.

Po tym czasie stopniowo podlewaj risotto gorącym bulionem. Dolewaj wywar dopiero, gdy poprzednia porcja zostanie w całości wchłonięta przez ryż.

Gotuj całość dotąd, aż ryż będzie ugotowany al dente.

Pod koniec gotowania dodaj szafran.

Podawaj risotto posypane parmezanem.



Smacznego!