Anna Lewandowska na początku maja po raz drugi została mamą. Trenerka, która na co dzień dba o zdrowy styl życia i codziennie ćwiczy, błyskawicznie wróciła do formy po porodzie. Na kolejnych zdjęciach, które publikuje widać, że wygląda doskonale i już teraz godzi opiekę nad dziećmi z aktywnością w mediach społecznościowych. Okazuje się, że ten weekend był dla gwiazdy wyjątkowo aktywny, bo Anna Lewandowska zdradziła na Instastories, że czeka ją praca nad nową sesją zdjęciową. Efektami pochwalił się na Instagramie. Czy to oznacza, że Anna Lewandowska już wróciła do pracy? Anna Lewandowska już wróciła do pracy? Trenerka jest w tej komfortowej sytuacji, że prowadzi własny biznes, a w zasadzie - to kilka, dlatego sama ustala zasady swojej pracy. Do końca ciąży była aktywna w mediach społecznościowych i wróciła znów kilka dni po porodzie. Teraz widać, że czuje się doskonale dlatego zdecydowała się na kolejny krok i wzięła udział w sesji zdjęciowej, o czym z uśmiechem poinformowała na Instagramie. Ten weekend był wyjątkowo aktywny dla Anny Lewandowskiej! Spędziła go rodzinnie na zabawach i opiece nad dziećmi, ale oprócz sesji zdjęciowej znalazła też czas na wyjście do restauracji z mężem! Tylko spójrzcie na te zdjęcia! Zobacz także: Anna Lewandowska chwali się swoją figurą w płaszczu Burberry za 8 tysięcy złotych! To był bardzo aktywny weekend dla Anny Lewandowskiej. Trenerka wzięła udział w sesji zdjęciowej. Oczywiście nie zabrakło też zabaw z dziećmi oraz wyjścia z mężem. Anna Lewandowska mnóstwo czasu poświęca Klarze i Laurze, ale powoli wraca do niektórych obowiązków.