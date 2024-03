Księżna Kate w mediach społecznościowych opublikowała poruszające nagranie, w którym opowiedziała o operacji, chorobie nowotworowej, jaką u niej zdiagnozowano i wsparciu najbliższych. To nie było łatwe wyznanie, ale tym sposobem żona Williama ucięła wszelkie spekulacje na temat swojej nieobecności w przestrzeni publicznej. Mowa ciała księżnej Kate zdradza, jak trudne to było dla niej.

Księżna Kate poruszyła wyznaniem o raku, a uwagę zwracają jej oczy i ręce

Księżna Kate choruje na raka. To dramatyczne wyznanie żony księcia Williama zelektryzowało cały świat, a wsparcie płynie ze wszystkich stron. Kate Middleton zapewnia, że aktualnie czuje się dobrze i jest na początku leczenia nowotworu. Razem z mężem poinformowali też ich dzieci o chorobie księżnej Kate, co nie było łatwym zadaniem. To bez wątpienia trudny czas w życiu księżnej Kate i nawet na nagraniu choć starała się być bardzo powściągliwa, to nie do końca udało się ukryć emocje. Ekspert dla serwisu Plotek.pl ocenił mowę ciała księżnej i mówi wprost o smutku:

Źrenice są bardzo zawężone, czyli jest to emocja negatywna i to trzy, czterokrotne spojrzenie w dół - trochę w poszukiwaniu tego 'co bym tu mogła jeszcze powiedzieć, a jest mi ciężko'. Całe nagranie i to, co mówi jest niespójne z mową ciała. Przez kamerę przebija smutek i nie powiem rozpacz, ale tej 'nadziei' procentowo jest 30, 40 procent powiedział ekspert Mirosław Oczkoś dla serwisu Plotek.pl

Instagram @princeandprincessofwales

Ekspert zwrócił uwagę nie tylko na oczy księżnej Kate, ale również na jej ręce, które pomimo wyuczonej gestykulacji są stale rozkładane w geście bezradości związanej z tym dramatycznym czasem w jej życiu. Na taką wiadomość nie można być przygotowanym i księżna Kate nie ukrywa, że ona również musiała przejść długą drogę, aby zaakceptować to, co się dzieje w jej życiu.

Tam jest ściskanie, rozkładanie, dociskanie, przekładanie ręka w rękę. Nawet gdy zwraca się z apelem do osób, które są chore, by 'nie traciły nadziei' - to nie jest to wiarygodne, nie ma spójności z mową ciała dodał ekspert

Instagram @princeandprincessofwales

Życzymy księżnej dużo zdrowia i sił do walki z chorobą!

Instagram @princeandprincessofwales