Czerwony nos może być jednym z objawów kataru oraz alergii. Rozszerzone naczynka, widoczne pod skórą w postaci pajączków są również charakterystyczne dla osób nadużywających alkoholu. Zaczerwieniony nos może być także objawem trądziku różowatego, a jeśli jest dodatkowo nienaturalnie duży, może świadczyć o tzw. rhinophymie czyli przeroście lub guzowatości nosa.

Częstą przyczyną zaczerwienienia skóry na nosie jest też używanie kosmetyków, które podrażniają i wysuszają skórę. Każdy kosmetyk do twarzy warto najpierw przetestować w mniej widocznym miejscu, np. na skórze wewnętrznej strony nadgarstka.

Nieżyt nosa przyczyną czerwonego nosa

Najczęstszą przyczyną czerwonego nosa jest zapalenie błony śluzowej nosa, czyli nieżyt nosa albo inaczej katar. Objaw ten często towarzyszy infekcyjnym chorobom górnych dróg oddechowych, np. przeziębieniu lub grypie. Jest też charakterystyczny dla alergii. Nos oprócz tego, że jest zaczerwieniony, staje się wówczas mniej drożny. Dodatkowymi objawami są: ściekanie wydzieliny, świąd, łzawienie oczu, niekiedy ból głowy. Jeżeli nieżyt nosa współwystępuje z infekcją bakteryjną lub wirusową, prawdopodobnie ustąpi wtedy, kiedy wyleczy się te choroby. Jeśli natomiast jest on jednym z objawów reakcji alergicznej, należy unikać kontaktu z alergenami i stosować leki odczulające, np. leki przeciwhistaminowe. Zaczerwienienie nosa podczas kataru wzmacniane jest przez mechaniczne podrażnianie skóry, np. podczas wycierania nosa. Podrażnieniom tym można zapobiec poprzez stosowanie kosmetyków natłuszczających skórę.

Trądzik różowaty i rhinophyma

Trądzik różowaty to choroba skóry naczynkowej, która często powoduje zmiany skórne w okolicy nosa. Ma ona trzy stadia. W pierwszym występuje rumień skóry, w drugim grudki i krostki, a w trzecim przerost tkanek nosa i jego zniekształcenie, tzw. rhinophyma. Trądzik różowaty leczy się poprzez miejscowe stosowanie maści zawierających metronidazol lub kwas azelainowy. Czasem podaje się też antybiotyki. Postać przerostową trądziku można leczyć chirurgicznie, poprzez usunięcie nadmiaru tkanki nożem elektrycznym lub laserem.

Zobacz także

Nadużywanie alkoholu

Charakterystyczną cechą wyglądu osób, które nadużywają alkoholu, jest czerwony nos. Przebarwienia te spowodowane są pękającymi naczynkami, które często przypominają na skórze nosa rozlane plamy. Alkohol (przede wszystkim czerwone i białe wino) zaostrza też objawy trądziku różowatego. Najczęściej zmiany te są nieodwracalne, choć zmniejszają się po odstawieniu alkoholu i odżywieniu organizmu. Pęknięte naczynka można też zamknąć za pomocą zbiegu laserem.

Rozszerzone naczynka na nosie

Niektórzy ludzie, szczególnie osoby o jasnej cerze, mają skłonność do rozszerzonych naczynek włosowatych, tzw. teleangiektazji. Naczynka prześwitują wówczas pod skórą w postaci pajączków lub większych, rozlanych plam, rumienia. Osoby, które mają tendencję do tego typu zmian skórnych, powinny unikać pikantnych oraz gorących potraw, mocnej kawy i herbaty, alkoholu i papierosów oraz opalania. Powinny również stosować kosmetyki ochronne, takie jak kremy przeciwsłoneczne z wysokimi filtrami (np. 20, 30), tłuste kremy chroniące przed skutkami mrozu. Mogą one także zdecydować się na laserowe zamykanie naczynek.

