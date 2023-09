Nie żyje znana polska influencerka. Gdy była w ciąży, zdiagnozowano u niej guza mózgu

Przyjaciele Natalii Madejczyk przekazali bardzo smutną wiadomość. Niestety, w sieci pojawiła się informacja, że była uczestniczka "You Dan Dance" nie żyje. Dramatyczne doniesienia potwierdził Michał Piróg, który pokazał na Instagramie wspólne zdjęcia z Natalią Madejczyk i opublikował wzruszające pożegnanie. Śmierć Natalii Madejczyk z "You Can Dance" Natalia Madejczyk wzięła udział w pierwszej edycji polskiej wersji "You Can Dance". I chociaż od emisji programu minęło już wiele lat to widzowie z pewnością doskonale pamiętają utalentowaną uczestniczkę, która zachwycała swoimi występami. Niestety, teraz w mediach społecznościowych pojawiła się dramatyczna informacja dotycząca Natalii Madejczyk... - Dziś o godz. 13.30 odeszła nasza Kochana Natalia Madejczyk. Słowa, tyle słów ... niewypowiedzianych. Taniec ... tyle pięknych kroków nie wytańczonych. Spotkanie ... tyle nieodbytych spotkań. Plany ... tyle planów niezrealizowanych. Marzenia ... Eh! Szok i niedowierzanie- Grupa Festiwale poinformowała wczoraj na Facebooku. Zobacz także: Nie żyje ukochana uczestnika "X-Factor". Zmarła w dniu ślubu: "Nigdy nie dotarliśmy do ołtarza Wiadomość o śmierci Natalii Madejczyk wstrząsnęła byłym jurorem "You Can Dance". Michał Piróg opublikował wzruszające wpis w sieci. - Spij spokojnie aniele piękny. Mogę tylko pytać czemu, czemu teraz, czemu ty. Obudziłem się o 1:47 i już nie zmrużyłem oka. Moje serce pęka. Czemu musimy być światkami kiedy opuszczają nas tak piękne dusze. Natalia kochana moja mogę ci obiecać, że jeszcze zatańczymy. Dzisiaj zadzwoniła Malgosia, że mamy znów zaproszenie do Londynu (to był taki świetny czas razem) Twój udział w programie. Byłaś jego najjaśniejsza gwiazdą. Będę cię wypatrywać w oczach wszelkich istot by raz...