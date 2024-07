Ptasia grypa to choroba zakaźna. Wywołuje ją wirus grypy typu A, który może przenieść się z ptaków na człowieka. Aby przeciwdziałać zakażeniu ptasią grypą, człowiek powinien przestrzegać zasad higieny.

Jak można zarazić się ptasią grypą?

Podejrzewa się, że wirus przenosi się z dzikich ptaków na ptaki hodowlane, a następnie na człowieka. Do zakażenia człowieka wirusem ptasiej grypy może dojść na skutek kontaktu z wydzielinami i wydalinami zakażonego ptaka. Źródłem zarazków jest głównie kał i krew ptaków, z którymi człowiek ma styczność. Kał ptaków po wyschnięciu zamienia się w proszek, który razem z wdychanym powietrzem trafia do organizmu. Można zarazić się również, patrosząc drób i przygotowując go do zjedzenia. Na ptasią grypę można zachorować, dotykając martwych ptaków, zarówno hodowlanych, jak i dzikich. Zarazki w niskich temperaturach mogą przetrwać nawet kilka miesięcy, stanowiąc zagrożenie dla człowieka.

Nie udowodniono dotychczas, że zarazki ptasiej grypy mogą przenosić się z osoby na osobę, a więc ryzyko epidemii ptasiej grypy wśród ludzi jest niewielkie. Jednakże gdyby pojawiła się zmutowana postać wirusa, która cechowałaby się wysoką zaraźliwością, mogłoby dojść do pandemii. Pandemia mogłaby wystąpić, gdyby człowiek zaraził się równocześnie wirusem grypy zwykłej i zwierzęcej. Wówczas wirus mógłby łatwo przenosić się drogą kropelkową z jednej chorej osoby na drugą.

Kto narażony jest na zarażenie się ptasią grypą?

Na zachorowanie na ptasią grypą narażone są osoby, które mają bezpośredni kontakt z chorymi ptakami. Należą do tej grupy hodowcy drobiu. W grupie ryzyka znajdują się również osoby zajmujące się skubaniem pierza i ubojem drobiu. Wirus może zaatakować kierowców przewożących chore ptaki, a także myśliwych. Zakażony drób może być powodem choroby w przypadku sprzedawców handlujących żywym ptactwem (mają kontakt ze zwierzętami, zanieczyszczonymi powierzchniami i klatkami) i kucharzy. Osoby, które jedzą niedogotowany drób i jaja, także są narażone na zachorowanie na ptasią grypę.

Metody ochrony przeciwko ptasiej grypie

Szczepionka na ptasią grypę

Wirus ptasiej grypy jest zmienny genetycznie, co powoduje, że opracowane szczepionki mogą działać przeciwko tylko pewnym szczepom wirusa, a przeciwko innym już nie (nowym, do tej pory nie poznanym). Dzięki szczepionkom przeciwko szczepowi H5N1 (podawanym osobom dorosłym, głównie znajdującym się w grupie ryzyka pracownikom ferm) organizm człowieka wytwarza odporność przeciwko białkom, które są typowe dla tego szczepu wirusa. Szczepionka łagodzi przebieg choroby, jeżeli szczep wirusa, który zaatakuje człowieka, będzie miał zbliżoną budowę do tego, przeciwko któremu wyprodukowano szczepionkę.

Szczepionka na zwykłą grypę

Niektórzy badacze zalecają zaszczepienie się przeciwko zwykłej grypie. Dzięki temu w przypadku zakażenia się ptasią grypą choroba będzie miała lżejszy przebieg, bóle stawów będą słabsze, a gorączka niższa, ale nie przeciwdziała ona zachorowaniu. Szczepionka pozwoli też uniknąć ewentualnych komplikacji. Ponadto służy pobudzeniu odporności organizmu.

Maseczka

Osoby z podejrzeniem ptasiej grypy powinny nosić maseczki chirurgiczne lub zasłaniać nos i usta chusteczkami jednorazowymi w czasie kaszlu i kichania, by nie doszło do zarażenia drogą kropelkową. Maski zmniejszają ryzyko zarażenia wirusem, ale nie wykluczają go zupełnie. Maska powinna być dobrze dopasowana do twarzy i szczelnie do niej przylegać. Pracownicy zajmujący się usuwaniem zakażonego drobiu zakładają półmaski z filtrami. Zaleca się, by nosili odzież ochronną, jednorazowe rękawiczki i ochronne okulary.