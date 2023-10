Za nami kilka emocjonujących meczów z udziałem reprezentacji Polski na Mundiali 2022. Pierwszy raz od 36 lat udało nam się wyjść z grupy na Mistrzostwach Świata, co jest sporym sukcesem. Z rozgrywek odpadliśmy po przegranym meczu z Francją. Polscy piłkarze kończąc turniej na tym etapie i tak wzbogacą się o zawrotne sumy. Znamy szczegóły.

Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i inni zarobią miliony za Mundial

Za nami wielkie sportowe emocje! W niedzielę, 4 grudnia reprezentacja Polski zagrała mecz z Francją, który zakończył się przegraną biało-czerwonych. Mimo wyniku 3:1 zarówno kibice, jak i sami zawodnicy byli dumni z emocjonującej gry oraz wspaniałego widowiska. Po przegranym meczu oczy wszystkich skupiły się na naszym genialnym bramkarzu, którego synek nie mógł powstrzymać łez. Wojciech Szczęsny pocieszał małego Liama, a nagranie z ich udziałem obiegło wszystkie media!

Teraz czas na podsumowania, także te finansowe. Okazuje się, że polscy piłkarze za swoją grę otrzymają milionowe wynagrodzenia. Docierając do 1/8 Mundialu FIFA ma wypłacić PZPN około 58 milionów złotych. Wg medialnych doniesień 40 procent tej sumy (czyli około 23 mln złotych), zostanie wypłacone sportowcom, w zależności od minut spędzonych na boisku. Za sam awans FIFA dorzuciła dodatkowe 40 milionów złotych, z czego 11 mln ma być dla piłkarzy. Reszta wędruje do sztabu i trenerów.

Xia Yifang/Xinhua News/East News

Ale to nie wszystko. Według ustaleń "WP Sportowe Fakty" polscy piłkarze mogą liczyć na premie od Mateusza Morawieckiego. Portal podaje, że premier obiecał sportowcom sumę około 30 milionów złotych do podziału, jeśli reprezentacja wyjdzie z grupy (co tak się stało).

Pieniądze najprawdopodobniej mają trafić nie do PZPN, a bezpośrednio do członków drużyny, tj. piłkarzy, selekcjonera i całego sztabu - czytamy.

Co o tym sądzicie?

Instagram @wojciech.szczesny1

ANDREJ ISAKOVIC/AFP/East News

Manu Fernandez/Associated Press/East News