Toksyczna matka to kobieta, która nadmiernie opiekuje się swoimi dziećmi. Jest w stosunku do nich nadgorliwa i narzucająca się. Wciąż podkreśla, że poświęca się dla dzieci i nikt nie będzie ich kochał mocniej niż ona. Podświadomie uzależnia je od siebie emocjonalnie, krzywdząc je psychicznie.

Reklama

Toksyczna matka to kobieta, która najczęściej jest nieszczęśliwa w małżeństwie i wszelkie uczucia przelewa na własne dzieci. Nie ma wyczucia, w co powinna się angażować, a co powinna pozostawić dla dziecka. Obraża się, jest impulsywna i nie potrafi wytyczyć granicy w relacji z własną córką bądź synem. Ma silną potrzebę kontrolowania wszystkiego, co łączy się z jej dziećmi, podejmuje również za nie decyzje. Argumentuje swoje zachowanie całkowitym poświęceniem się dla dzieci, nie będąc świadomą tego, jaką krzywdę psychiczną im wyrządza. Jakąkolwiek odmowę ze strony dziecka traktuje jako brak miłości.

Toksyczna matka kocha i ogranicza

Toksyczna matka nie widzi granic pomiędzy sobą, a dzieckiem. Zalewa je miłością, angażuje się we wszystkie jego sprawy i narzuca własne zdanie, robiąc to oczywiście „dla jego dobra”. Najczęściej jej zachowanie wynika z niezdrowych relacji z innymi osobami w jej otoczeniu. Żona mając problemy w komunikacji z mężem przerzuca swoje uczucia z niego na dzieci. Gdy w jej życiu syn bądź córka staną się najważniejsi, wtedy ich zachowanie i funkcjonowanie będzie ograniczone i nadmiernie nadzorowane. Jak funkcjonuje toksyczna matka:

apodyktycznie rządzi w domu i podejmuje ważne, rodzinne decyzje bez konsultacji z dziećmi,

w domu i podejmuje ważne, rodzinne decyzje bez konsultacji z dziećmi, uważa, że poświęca się dla dzieci i kocha je najmocniej na świecie ,

, kontroluje wszystkich członków rodziny, więcej zabrania niż pozwala,

wszystkich członków rodziny, więcej zabrania niż pozwala, wtrąca się w życie osobiste swoich dzieci, czując z nimi całkowite „scalenie emocjonalne”,

swoich dzieci, czując z nimi całkowite „scalenie emocjonalne”, syndrom pustego gniazda, czyli wyprowadzenie się dzieci z domu, jest dla niej nie do zniesienia,

może nieświadomie (lub świadomie) przeszkadzać dziecku założyć własną rodzinę,

założyć własną rodzinę, nie rozumie, że dzieci mogą mieć własne życie.

Zobacz także

Reklama

Aby zrozumieć istotę funkcjonowania toksycznej matki, można obejrzeć m.in. filmy pod tytułem „Z pozycji dziecka” lub „Pieta” oraz przeczytać książkę „Mamo, to moje życie” Henry Clouda i Johna Townsenda. Toksyczność relacji matka-dziecko zostaje przedstawiona nie tylko w momencie, gdy dzieci są małe i mieszkają z rodzicami w jednym domu. Ich niezdrowe relacje przekładają na decyzje i wybory w dorosłym życiu. Niejednokrotnie dzieci, które wychodzą z toksycznych relacji z własną matką (najczęściej w momencie, gdy ona umiera) wchodzą w podobnie niezdrowe więzi z własnym potomstwem.