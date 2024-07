Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par programu "Rolnik szuka żony". Od zakończenia ich edycji minęło już trochę czasu, a Marta wciąż pozostaje w stałym kontakcie z fanami i relacjonuje ważne momenty swojego życia. Teraz do sieci trafiło nagranie, a to wszystko z okazji rocznicy ślubu Marty i Pawła! Opis wzruszy każdego.

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny obchodzą rocznicę ślubu

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się w programie "Rolnik szuka żony" i od razu ich serca zabiły mocniej. Para szybko zamieszkała razem, ale ślub kościelny postanowili wziąć dopiero rok temu! Dziś są szczęśliwymi rodzicami Adasia i Gracji oraz Stefanii, córeczki Marty z poprzedniego związku. Teraz Marta Paszkin postanowiła podzielić się swoim szczęściem i pokazała nagranie ze ślubu z Pawłem.

Dziś nasza rocznica! Wzięliśmy ślub w momencie, kiedy nasi rówieśnicy nierzadko są po rozwodzie albo o nim myślą (ja miałam 35 a Paweł 41 lat). Czy to, że pobraliśmy się jako dojrzali ludzie, którzy tyle na siebie czekali oznacza że będziemy ze sobą na zawsze? Taką mam nadzieję. Kocham Gościa z dnia na dzień coraz bardziej - napisała Marta na swoim Instagramie.

Internauci od razu ruszyli do sekcji komentarzy. Wielu z nich nie kryje, że Marta Paszkin i Paweł Bodzianny są ich ulubioną parą z programu "Rolnik szuka żony" i kibicują im od momentu zakończenia show.

To był piękny ślub i jeszcze lepsze wesele!! Kolejnych wspaniałych rocznic

Piękni, młodzi. Jesteście cudowną parą. NAJLEPSZĄ z całego programu

Kolejnych pięknych lat razem! Wszystkiego dobrego kochani

Szczęścia na kolejne lata - rozpisują się fani.

Instagram/Marta Paszkin

Warto wspomnieć, że Marta Paszkin i Paweł Bodzianny wychowują również córkę kobiety w poprzedniego związku, która niedawno świętowała pierwszą komunię świętą. Marta Paszkin pokazała zdjęcia z tego wydarzenia, a fani nie mogli oderwać wzroku od jej kreacji.

Marcie i Pawłowi życzymy kolejnych wspaniałych lat razem!

