Lizaki z ciasta, czyli cake pops, to fantazyjny deser, który składa się z pokruszonego ciasta wymieszanego z kremem, np. czekoladowym albo waniliowym. Ciasto na patyku można dowolnie ozdabiać kolorowymi posypkami, zmielonymi orzechami włoskimi lub migdałami. Deser jest szczególnie uwielbiany przez najmłodszych, dlatego można go wykonać jako przekąski dla dzieci, np. na przyjęcie urodzinowe czy kinderbal.

Nadzienie do cake pops można przygotować także z masła orzechowego lub innego kremu, np. truskawkowego, kawowego lub cytrynowego. Do ozdabiania lizaków na patyku używa się także lukru plastycznego, koralików do ciast lub kolorowego, ozdobnego cukru.

Czekoladowe cake pops bez pieczenia – krok po kroku

Potrzebujesz:

20 drewnianych patyczków do szaszłyków,

miksera,

folii spożywczej,

rondla.

Składniki (na około 20 sztuk lizaków z ciasta):

300 gramów pokruszonego ciasta (z biszkoptu lub kruchych ciasteczek),

2 łyżki sera mascarpone,

3 łyżki nutelli,

1/2 opakowania mlecznej czekolady (100 gramów),

1 łyżeczka oleju roślinnego,

opakowanie kolorowej posypki lub drobno pokrojone włoskie orzechy.

Czas przygotowania: 1 godzina

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Ser mascarpone wymieszaj mikserem z nutellą.

Dodaj do masy pokruszone ciastka.

Zagnieć masę, owiń folią spożywczą i włóż do lodówki na pół godziny.

Z ciasta uformuj kulki wielkości orzecha włoskiego.

Okrągłe ciastka włóż do zamrażarki na 15-20 minut.

W rondlu rozpuść czekoladę z olejem i odrobiną wody.

W schłodzone lizaki z ciasta wbij drewniane patyki.

Każde ciastko maczaj w gorącej czekoladzie i udekoruj kolorową posypką lub orzechami.

Przepis na waniliowe cake pops z herbatników i białej czekolady

Potrzebujesz:

15 drewnianych patyków do szaszłyków,

blendera,

rondla,

miski,

folii spożywczej.

Składniki (na około 15 sztuk ciastek na patyku):

2 opakowania herbatników (200 gramów),

3 łyżki jogurtu greckiego,

tabliczka białej czekolady (200 gramów),

1 łyżeczka cukru waniliowego,

3 łyżki zmielonych migdałów,

1 łyżka oleju.

Czas przygotowania: około 45 minut.

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Herbatniki przełóż do miski i rozdrobnij blenderem.

Dodaj jogurt, cukier waniliowy i wymieszaj całość łyżką.

Białą czekoladę rozpuść w rondlu z olejem i odrobiną wody.

Dodaj 2 łyżki czekolady do masy z herbatników i wyrób ciasto.

Owiń całość folią spożywczą i odłóż do lodówki na pół godziny.

Z ciasta uformuj kulki wielkości orzecha włoskiego.

Schodzone kuleczki nabij na patyki do szaszłyków.

Podgrzej czekoladę i maczaj w niej okrągłe ciastka.

Ozdób lizaki zmielonymi migdałami.

Smacznego!