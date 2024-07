Afirmacje podprogowe, inaczej subliminalne, to komunikaty, które zainteresowany może „wgrać” do umysłu, żeby podniosły jego poczucie własnej wartości oraz skuteczność w życiu osobistym i zawodowym.

Reklama

Nagrania z afirmacjami podprogowymi można kupić w formie plików mp3. Ich działanie nie jest potwierdzone naukowo i właściwie nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę się kupiło.

Na czym opierają się afirmacje podprogowe?

Afirmacje podprogowe to komunikaty zakodowane w nagraniach, które są niezrozumiałe dla świadomego umysłu, ale na poziomie podświadomym przekazują pozytywną treść. Nagrania te są przetworzone w taki sposób, aby usunięte zostały z nich częstotliwości odczytywane świadomie.. Częstotliwości, które pozostają w tych nagraniach, są bardzo wysokie i ludzkie ucho odbiera je jako szumy i piski. Treści zawarte w nagraniach z podprogowymi afirmacjami docierają od razu do podświadomości i mają kształtować sposób myślenia, zachowania i odczuwania.

Czy afirmacje podprogowe są skuteczne?

Nie ma żadnych badań potwierdzających skuteczność afirmacji subliminalnych. Opinie co do ich pozytywnego wpływu na samopoczucie i zachowanie są też podzielone wśród osób, które je stosowały. Mówią one najczęściej o stanie relaksu, w który wprowadziły się przy pomocy nagrania, ale nie zauważają u siebie żadnych zmian psychologicznych.

Zobacz także

Trudno jest zweryfikować jakość nagrania, które według sprzedawcy zawiera afirmacje podprogowe. Słychać na nim bowiem tylko szumy i trzaski i nie ma żadnej gwarancji, że w rzeczywistości na nagraniu znajduje się też afirmacja.

Reklama

Z tego względu warto zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu tego rodzaju metod rozwoju osobistego. Dużo bezpieczniejsze są zwyczajne afirmacje – regularne powtarzanie zdań wyrażających pozytywne komunikaty na temat samego siebie.