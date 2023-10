Choć zazwyczaj Marcin Prokop i Dorota Wellman oraz Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga nagrywają poranny program "Dzień Dobry TVN" w inne dni tygodnia i nie spotykają się w studiu w centrum Warszawy, we wtorek 20 czerwca zdarzył się wyjątek. Dziennikarz gotował w kuchni, kiedy prowadzące uczestniczyły w kolejnych rozmowach. Nagle na wizji padł pewien komentarz, na który Agnieszka Woźniak-Starak stanowczo zareagowała. Co takiego powiedział Marcin Prokop?

Agnieszka Woźniak-Starak "zganiła" Marcina Prokopa w "Dzień Dobry TVN"

We wtorkowy ranek doszło do niecodziennego spotkania w "Dzień Dobry TVN". Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak prowadziły program, kiedy Marcin Prokop w kuchni przygotowywał swoje popisowe dania. W pewnym momencie przyszedł czas na kącik show-biznesowy. Dziennikarki omawiały w nim nową fryzurę Jennifer Lopez, która opublikowała zdjęcie w grzywce. Wówczas prezenter został zawołany przez Agnieszkę Woźniak-Starak słowami: "Marcin, nie wiesz, ile tracisz. Chodź szybko!". Następnie o komentarz pokusiła się Sandra Hajduk.

- Za chwilę wyświetli się jeszcze lepsze zdjęcie. Może Marcin czeka na to kolejne zdjęcie? Bo Jennifer pochwaliła się nie tylko grzywką, ale i Benem Affleckiem - zastanawiała się dziennikarka.

Marcin Prokop za namową koleżanek z redakcji w końcu przypatrzył się zdjęciu aktora, po czym stwierdził: "Ten też ma nową fryzurę, ale na klatce piersiowej". Następnie został zapytany, co sądzi o metamorfozie Jennifer Lopez. Co na to odpowiedział?

- Myślę, że grzywka, to nie jest coś, z czego najbardziej słynie Jennifer Lopez. Jakbyście mi pokazali inne zdjęcie, to bym mógł ocenić - wyznał na antenie.

Agnieszka Woźniak-Starak momentalnie zareagowała na ten komentarz kolegi z pracy:

- To trochę seksistowskie - przyznała.

Marcin Prokop na to z uśmiechem odparł:

- Ona słynie z talentu i chciałbym ją zobaczyć w jakimś filmie. O czym ty pomyślałaś? Naprawdę, te dziewczyny... - odpowiedział żartobliwie prezenter.

