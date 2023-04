Doda w "Zatańczę z Aniołami" ze smutnym przekazem. Fani: "Pokazała jak ją traktują. Przykre"

Na tę wiadomość z napięciem oczekiwali wszyscy fani Dody. Po wielotygodniowych randkowych eksperymentach w "Doda. 12 kroków do miłości", artystka odnalazła bratnią duszę. Teraz piosenkarka pochwaliła się klipem do utworu "Wodospady", towarzyszącemu jej miłosnemu show. Fani patrzą jednak na przystojniaka, jaki pojawił się w teledysku! To nowy partner Dody?! Doda pochwaliła się klipem do singla "Wodospady". Fani: "Ten teledysk to magia" Po tym, jak Doda pokazała fragment teledysku "Wodospady" , w sieci zawrzało! Internauci zachwycili się bajkowym anturażem, ale jeszcze większe emocje wzbudziły odważne, dopasowane stroje artystki, genialnie podkreślające jej smukłą sylwetkę. Nic więc dziwnego, że wszyscy czekali na finał show "Doda. 12 kroków do miłości" , po którym miała nastąpił premiera pełnego klipu. Wiemy już, że w programie Dodzie nie udało się odnaleźć tego jedynego. Co więcej, jak podkreśliła artystka, pomimo zapewnień swoich kandydatów, ci postanowili jednak wybić się w mediach na znajomości z piosenkarką. Na szczęście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Okazało się, że miłość przyszła do wokalistki tuż po zakończeniu zdjęć do show Polsatu. Doda przyznała, że jest zakochana , a do sieci trafił klip do utworu "Wodospady", utrzymany w romantycznej scenerii. Zobacz także: Dlaczego Doda, a nie Dorota? Doda tłumaczy viralowy filmik, który szaleje na Tiktoku! - Wodospady to 4. singiel z płyty AQUARIA, która już w przedsprzedaży pokryła się złotem! Tytuł nie jest przypadkowy, artystka w swoim teledysku zabiera nas nad Wodospad abyśmy byli świadkami niewiarygodnej siły i symboliki oczyszczenia. Obrazek do tego utworu daje nam wrażenie, że śnimy razem z Dodą. Wodospady we śnie oznaczają również zawiedzione nadzieje, jednak potok wylanych...