Objawy niskiego ciśnienia mogą być bardzo uciążliwe, a nawet niebezpieczne. Gdy czujemy się źle z powodu zbyt niskiego ciśnienia, powinniśmy je sobie podnieść. Możemy to zrobić m.in. dzięki zmianie diety i wykonywaniu ćwiczeń.

Po pierwsze: kofeina podnosi ciśnienie

Szybko niskie ciśnienie tętnicze podniesie wypita kawa. Sprawdzą się też inne napoje kofeinowe, np. „energetyki” czy napoje typu coca-cola. Kofeina pobudza ośrodkowy układ nerwowy, a także układ naczynioruchowy oraz układ oddechowy.

Po drugie: ruch

Aktywność fizyczna podnosi ciśnienie krwi i poprawia elastyczność naczyń krwionośnych. Ćwicząc, osoby z niskim ciśnieniem odnoszą podwójną korzyść – natychmiastowy wzrost ciśnienia i poprawę jakości naczyń krwionośnych. Wykazano, że hipotonię (zbyt niskie ciśnienie) mają osoby ze sztywnymi naczyniami krwionośnymi.

Po trzecie: zioła na niskie ciśnienie

Niskie ciśnienie tętnicze podniesie picie naparu z mieszanki ziół: tymianku, majeranku, mięty, serdecznika, kwiatów lawendy i korzenia lubczyku. Zioła zalewa się wrzątkiem i zaparza przez 5 minut. Tak przygotowaną miksturę należy zażywać 3-4 razy dziennie.

Po czwarte: woda podnosi ciśnienie krwi

Woda pomoże rozrzedzić krew, czego efektem jest wzrost ciśnienia. Oprócz wody można pić też soki i jeść zupy. Łącznie powinniśmy dostarczyć organizmowi około 2-3 litrów płynów. Więcej nawodnienia będziemy potrzebować w upalne dni i po wysiłku fizycznym.

Po piąte: chłodno-gorący prysznic

W walce z hipotonią sprawdzi się prysznic na przemian zimną i gorącą wodą. Ważne jest, żeby skończyć zimnym strumieniem.

Po szóste: odpowiednia dieta na hipotomię

Ciśnienie podniesie odpowiednia dieta. Warto postawić na produkty z pełnego ziarna, a więc na kasze, pełnoziarniste pieczywo, makarony. Ustabilizuje to poziom glukozy odpowiedzialny za m.in. skoki ciśnienia. Wskazane jest też spożywanie ostrych przypraw, które pośrednio przyczyniają się do wzrostu ciśnienia. W diecie powinny znaleźć się warzywa, owoce i wędzone ryby. Oprócz tego, co jemy, powinniśmy zwracać uwagę na to, jak jemy. Posiłki powinny być spożywane w niewielkich ilościach, ale często. Głód sprawia, że spada ciśnienie, dlatego nie wolno się głodzić. Regularne posiłki są szczególnie ważne, gdy niskie ciśnienie tętnicze objawia się omdleniami.