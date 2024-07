Budząca się do życia przyroda jest bardzo inspirująca, jeśli chodzi o dekoracje wielkanocne. Dom ozdobić można kwiatami wiosennymi, ale także bukszpanem, kolorowymi pisankami czy zajączkami. Z tych wszystkich elementów można zrobić wielkanocne stroiki. Dekoracją będą też rzeczy codziennego użytku w kolorach pastelowych czy z motywami wielkanocnymi.

Świeże rośliny używane do dekoracji wielkanocnych

Stół świąteczny to nie tylko potrawy, ale i dekoracje wielkanocne. W roli ozdób sprawdzą się bukiety ze świeżych, wiosennych kwiatów, np. narcyzów, żonkili, frezji, hiacyntów czy barwinków. Można je umieścić w malutkich wazonach zrobionych ze skorupek od jaj. Pięknie będą prezentowały się także różnokolorowe lub wyłącznie żółte tulipany, a w bukiet można wetknąć dodatkowo kurczaczki czy pisanki z przepiórczych jajek na patyczkach. Roślinami, które nadadzą się na dekoracje wielkanocne, są też krzewy wiosenne – forsycja i bukszpan. Wszystkich tych roślin można użyć jako samodzielnych ozdób lub w kompozycjach, np. w stroiku świątecznym.

Wielkanocne stroiki udekorują cały dom

Małe i duże pisanki, wydmuszki, puchate kurczaczki czy zajączki to rekwizyty, które mogą znaleźć się w stroiku świątecznym. Tego typu dekoracje wielkanocne można postawić w wielu miejscach w domu, nie tylko na stole. Atrakcją dla dzieci będzie stroik składający się np. z malutkich, czekoladowych pisanek. Pięknie będą prezentowały się też koszyczki uplecione z gałązek brzozowych i wypełnione kolorowymi jajkami, kwiatami czy kompozycją z forsycji, liści barwinku i kurczaczków czy zajączków. Z gałązek można pleść też wieńce i dekorować je motywami wielkanocnymi – taką ozdobę można i położyć, i zawiesić na ścianie.

Pisanki decoupage – nowoczesne dekoracje wielkanocne

Pisanki wykonane metodą decoupage mogą być małymi arcydziełami, ponieważ zdobienie wykonuje się m.in. farbami akrylowymi lub poprzez przyklejanie gotowych wzorów z serwetek. Tego rodzaju dekoracje wielkanocne można wykonywać zarówno z jajek ugotowanych na twardo (ale nie można ich później zjeść, bo stają się toksyczne), z wydmuszek, jak i z jajek styropianowych. Do zrobienia pisanki metodą decoupage na pewno potrzebne będą farby akrylowe i klej do decoupage, a także wzorzyste serwetki do naklejania. Można wykonać pisanki leżące albo wiszące, a także stojące na specjalnej podstawce.

Rzeczy codziennego użytku, kolorowe dodatki jako dekoracje wielkanocne

Śniadanie wielkanocne może być bardzo eleganckie albo wielokolorowe dzięki różnobarwnej zastawie i kolorowym detalom. Dekoracje wielkanocne stanowią nie tylko stroiki, kwiaty czy pisanki, ale też elementy wyposażenia. Subtelną ozdobą będą pastelowe osłonki na doniczki czy kolorowy, tematyczny bieżnik. Uwagę przykują też wielobarwne serwetki i dekoracje sztućców. Jedynym ograniczeniem w przystrajaniu domu na święta jest wyobraźnia, należy jednak pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku i umiaru.