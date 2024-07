Dzieci można włączyć do wspólnej zabawy już na etapie przygotowania do spotkania ze znajomymi, np. zrobienie transparentu witającego gości będzie już okazją do zabawy.

Wspólne przygotowanie wieczoru

Zaangażowanie dzieci w przygotowania może być pierwszym krokiem do wspólnej zabawy. Dzieci, w zależności od wieku, można zaangażować w przygotowanie kolorowych prostych przekąsek (na przykład koreczków czy kanapek w różnych kształtach), włączyć się też mogą w udekorowanie mieszkania. Dużo frajdy sprawi dmuchanie balonów, które potem można ciekawie pomalować. Samodzielnie dzieci mogą też wykonać imprezowe czapeczki, w których przywitają gości.

Znane i lubiane zabawy

Dobrze wcześniej przygotować listę kilku zabaw, aby wiedzieć, jakie materiały mogą się przydać. Do większości zabaw wystarczającymi materiałami będą kartki, flamastry i taśma klejąca czy nożyczki. Do wyboru są m.in. kalambury (w wersji rysunkowej lub polegającej na pokazywaniu), zgadywanka „Jaką rzeczą jestem?” (na plecach dzieci przypina się kartkę z nazwą lub rysunkiem jakiegoś przedmiotu, a dziecko ma za zadanie za pomocą pytań dowiedzieć się od pozostałych uczestników zabawy jakim jest przedmiotem) czy malowanie na plecach (dzieci rysują palcem na plecach określone rzeczy, a osoba, której plecy służą za płótno, musi zgadnąć co jest na rysunku).

Kreatywny wieczór

Wcześniej można przygotować duże arkusze papieru, pisaki oraz stare kolorowe gazety. Zadanie dzieci będzie polegało na stworzeniu kolażu z wycinków z gazet i własnych rysunków. Można połączyć tę zabawę z napisaniem piosenki – dzieci same układają tekst piosenki do znanej i lubianej przez nie melodii. Jeśli dzieci jest więcej, można podzielić je na dwie grupy, tak, aby każda z grup zajęła się jedną zwrotką piosenki. Jeszcze inną możliwością jest tworzenie żywych rzeźb: dzieci rozchodzą się po pokoju w rytm muzyki i w momencie zatrzymania muzyki mają za zadanie stworzyć rzeźbę na przykład jakiegoś wydarzenia lub sytuacji.