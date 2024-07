Glukoza na kaca powinna być łączona z witaminą C i elektrolitami. Glukoza i fruktoza przyspieszają regenerację organizmu po zatruciu alkoholowym.

Chociaż dowiedziono (zobacz: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1253812), że glukoza nie likwiduje dolegliwości związanych z kacem, to jednak warto zażywać ją po mocno zakrapianych imprezach. Hamuje ona zmiany metaboliczne wywołane przez etanol i sprawia, że organizm szybciej się odtruwa, a zatem kac trwa krócej.

Przeprowadzone w latach 70. badania wykazały, że glukoza i fruktoza nie mają bezpośredniego wpływu na kaca. Niemniej jednak oba cukry hamują zmiany metaboliczne związane z wypiciem alkoholu, co sprawia, że organizm szybciej dochodzi do siebie. Glukoza na kaca u niektórych osób może działać lepiej, u innych gorzej, w zależności od tego, jak organizm radzi sobie w przypadku zatruć.

Przede wszystkim sama glukoza na kaca zdziała niewiele, dlatego warto połączyć ją z witaminą C i dużą ilością płynów. Stan niektórych osób może się poprawić po zjedzeniu kilku łyżek miodu czy wypiciu saszetki glukozy rozpuszczonej w szklance wody. Z czego to wynika? Alkohol wypłukuje z organizmu mikroelementy i odwadnia, ale też obniża poziom cukru we krwi. Dlatego zażycie glukozy będzie zastrzykiem energii i ratunkiem dla mózgu.

Praktyka pokazuje, że glukoza na kaca działa o wiele lepiej, gdy łączy się ją z witaminą C. Niezbędne jest także nawadnianie się. Elektrolity pozwolą o wiele szybciej wrócić do pełni sił po zatruciu alkoholem.

