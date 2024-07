Dawid Podsiadło podzielił się ze swoimi fanami bardzo refleksyjnym i osobistym wpisem z okazji świąt:

Dla wielu z nas ten czas to wyjątkowy czas w roku. Dla tych, dla których ten okres jest właśnie taki, to wysyłam życzenia. Spokoju, ciepła, bliskości, miłości, sentymentu, wzruszeń. Dobrych, wzniosłych przeżyć. Głos Franka sprawia, że magia świąt jakoś się tak nienachalnie wprowadza.To też pewnie moment podsumowań, jakichś większych przemyśleń.To dobry rok był, na pewno. Wiele kolejnych stopni pokonanych w klatce schodowej wyzwań. Lubię te wszystkie rzeczy, z którymi przychodzi mi się zderzać teraz. Cieszę się, że wielu z Was tutaj uczestniczy w tym w taki sposób. Że piszecie, że czasami rozmawiamy, że oddajecie mi trochę swojego życia tutaj, czy gdziekolwiek gdzie mamy okazję się przeciąć. Mam wrażenie, że wielkie rzeczy wydarzą się w przyszłym roku. Że to co do tej pory się działo to taka runda przygotowawcza. Że 2015 będzie środowiskiem przyjaznym dla wielkich rzeczy. Dobra, odlatuję lekko. Bo to Święta. Dla wszystkich, dla których to religijne przeżycie, zwykły dzień, sentymentalne wydarzenie, dla wszystkich w sumie. Wszystkiego dobrego. Buziaki i całusy. Dawcio. PS Dziękuję.