Justyna Steczkowska umieściła na stronie wpis, w którym chwali się sukcesem akcji na rzecz domu UFNOŚĆ w Częstochowie. Przy okazji odgryza się Kubie Wojewódzkiemu, który nazwał jej córkę synem.

Do Kubusia Wojewódzkiego: Mamy nadzieję, że ten "grosz", który udało Ci się zarobić dzięki swojej własnej niekompetencji - myląc dziewczynkę z chłopcem i akcje charytatywną z narzędziem promocyjnym - wydałeś na jakieś dzieciątko potrzebujące pomocy, albo dołączyłeś do różnych form pomocy ludziom, którzy potrzebują wsparcia. Jeśli nie, to trzymamy za Ciebie kciuki.