Rafał Maserak to jedna z tych osób, która z "Tańcem z Gwiazdami" związana jest od samego początku. Raz udało mu się zdobyć Kryształową Kulę a dwa razy zajął drugie miejsce. Największa popularność zyskał dzięki doprowadzeniu do finału Małgorzaty Foremniak - media wiele miesięcy po zakończeniu edycji w której się pojawili spekulowały, że między nimi jest coś więcej niż tylko taniec. Przy okazji kolejnych edycji w których brał udział, pojawiały się doniesienia o kolejnych romansach tancerza z partnerkami. Przypomnijmy: Znajomi odradzają Marczuk związek z Maserakiem

W tej edycji Rafał tańczy z Joanną Moro. Od samego początku między tą dwóją wyczuć można chemię, ale oboje stanowczo zaprzeczają, że coś się między nimi dzieje. Ona ma męża, który dzielnie ją wspiera, on natomiast od dłuższego czasu mówi o tajemniczej ukochanej, której póki co nie chce przedstawiać. W rozmowie z magazynem "GRAZIA" Rafał zdradził kilka szczegółów dotyczących wspólnego życia z nową dziewczyną. Zdaniem Maseraka, wymagający i surowy jest tylko na parkiecie dla swoich tanecznych partnerek.



W życiu prywatnym jestem inny. Moja kobieta mówi, że jak w życiu byłbym taki jak na sali, to ona by ze mną nie wytrzymała.

Ona jest tancerką? Nie.

Czyli na sali jesteś katem, a w domu? Misiem i aniołkiem. Przychodzę do domu i tam jest dla mnie ważny spokój i wyciszenie. Bycie z Maserakiem nie jest łatwe, ale taniec to mój zawód. Ja to robię od dziecka i nie wyobrażam sobie, żebym nagle miał przestać