Lil Masti lada chwila będzie świętowała pierwsze urodziny córeczki Arii. Kilka dni temu dziewczynka skończyła 11 miesięcy, a tę chwilę jej mama uwieczniła wzruszającym wpisem. Teraz jednak zwróciła uwagę swoich fanów na coś innego. Ten szczegół również przyprawia ją o uśmiech:

I coś tam już powoli widać - nie ukrywa.

Co ma na myśli?

Lil Masti o zmianach

W ostatnim czasie Lil Masti przeszła totalną metamorfozę. Nie tylko zdecydowała się na przedłużenie włosów, ale także całkowicie zmieniła ich kolor. Jej nowy wizerunek wzbudził emocje wśród fanów, którzy nie szczędzili jej komplementów. Okazuje się, że to nie koniec zmian. Lil Masti powoli pracuje nad powrotem do formy sprzed ciąży. Aktualnie najważniejsze jest dla niej macierzyństwo i wychowywanie malutkiej Arii, więc nie nakłada na siebie presji w kwestii sylwetki. Nie oznacza to jednak, że nad nią nie pracuje. Młoda mama właśnie pochwaliła się pierwszymi efektami:

-8 kg w dół od początku roku i coś tam już powoli widać. Jedziemy dalej - napisała na Instagramie.

Lil Masti przed ciążą prowadziła bardzo sportowy tryb życia. Niemalże całe dnie spędzała na treningach. Powróciła do MMA, odkąd pierwszy raz zawalczyła na gali freak fightowej. Jednak ze sportem związana jest już od wielu lat. To właśnie tym zajmowała się, kiedy zdobywała swoją popularność wraz z siostra jeszcze jako Siostry FitDevAngel.

Odkąd Lil Masti została mamą jednak całe swoje życie podporządkowała córeczce. Z radością pokazuje, jak wyglądają jej dni z córeczką i czego ją uczy każdego dnia. Nie ma wątpliwości, że bycie mamą przyniosło jej wiele szczęścia, a już niedługo rodzina Lil Masti kolejny raz się powiększy. Ada Bogusz, znana w sieci jako Słodka Ada jest w ciąży, a za kilka miesięcy na świecie pojawi się jej upragniony synek. Aniela Bogusz popłakała się ze szczęścia, kiedy jej siostra publicznie ogłosiła, że zostanie mamą i przestał to być już rodzinny sekret.

