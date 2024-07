Związek Mariny i Wojtka od wielu miesięcy budzi wiele emocji zarówno w Polsce jak i na Wyspach. Para przez długi czas ukrywała łączące ich uczucie i mimo, że są ze sobą od wakacji, dopiero pod koniec ubiegłego roku zdecydowali się publicznie opowiedzieć o swojej miłości. To właśnie dla chłopaka, Marina porzuciła karierę wokalistki w Polsce i zdecydowała się wyjechać do Anglii, bo właśnie tam piłkarz trenuje i mieszka. Przypomnijmy: Marina to prawdziwa szczęściara. Dostała piękny prezent od Wojtka

Szczęsny odnosi ogromne sukcesy występując w Wielkiej Brytanii. Do ostatnich z nich z pewnością należy zdobycie "Złotej Rękawicy" dla najlepszego bramkarza, który w minionym sezonie może się pochwalić największą liczbą meczów bez utraty gola. Wojtek znany ze swojego aktywnego życia na portalach społecznościowych, dodał na Facebooka zdjęcie na którym wraz ze swoją ukochaną Mariną trzyma Puchar Anglii wywalczony z Arsenalem. Pod fotografią natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy w których głównie panowie, nie szczędzili komplementów w kierunku pięknej Łuczenko. Kibice gratulowali piłkarzowi nie tylko pucharu, ale również dziewczyny z którą go trzyma.

Szczęsny ma ogromne szczęście - nie dość, że odnosi sukcesy na arenie zawodowej, to jeszcze ma dziewczynę której zazdroszczą mu wszyscy. Czy w miarę upływu lat zamienią się w nowych Beckhamów?

Marina opowiada o związku ze Szczęsnym: