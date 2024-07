Już jest nowy pełny zwiastun "Sztuki kochania"! Przeznaczony jest wyłącznie dla widzów dorosłych. A wszystko za sprawą odważnych, pełnych seksu scen, których w filmie nie brakuje. Premiera "Sztuki kochania" już 27 stycznia. Film opowiada barwną historię życia Michaliny Wisłockiej, autorki popularnego w czasach PRL, poradnika erotycznego. W roli głównej zobaczymy Magdalenę Boczarską.

Sceny erotyczne w "Sztuce kochania"

Film "Sztuka kochania" dotyka niezwykle delikatnej, intymnej sfery ludzkiego życia. Aby zobrazować niezwykłe życie Michaliny Wisłockiej oraz jej wielką pasję do uświadamiania Polaków na tematy związane z seksem i erotyką, w filmie nie mogło zabraknąć odważnych scen. Magdalena Boczarska bardzo starannie przygotowywała się do roli Wisłockiej. By wiarygodnie odtworzyć postać rewolucjonistki seksualnej, propagatorki antykoncepcji i satysfakcjonującego życia seksualnego, przestała nawet ćwiczyć, by jej ciało bardziej przypominało kanony z tamtych lat. Zobaczcie najnowszy zwiastun "Sztuki kochania".

Nowy zwiastun "Sztuki kochania" zapowiada odważny i pełen zmysłowych scen film.

W rolę Michaliny Wisłockiej, autorki kultowego podręcznika, wcieliła się Magdalena Boczarska.

East News

Premiera "Sztuki kochania" już 27 stycznia.