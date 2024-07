Zosia Zborowska ma chłopaka, ale do tej pory go nie pokazywała. Teraz coraz częściej wrzuca wspólne zdjęcia na Instagrama. Chłopak Zosi Zborowskiej ma na imię Mariusz i jest założycielem marki Palto. A razem z Zosią jest też współwłaścicielem marki BonBon. Zborowska stwierdziła, że skoro nie umie walczyć o role, to będzie zarabiać na czymś innym.

Reklama

Razem z moim chłopakiem stworzyłam markę BonBon, projektujemy ciuchy: bluzy, dresy, śmieszne majtki, tzw. nasty fashion. To nie oznacza, że zrezygnuję z zawodu, ale nie mam aż takiego parcia na szkło, jak powinnam. Uznałam, że skoro nie umiem pchać się rękami i nogami do każdego filmu i serialu, to potrzebuję firmy, żebym mogła zarabiać i wybierać, w czym chcę zagrać.

Zosia Zborowska i Mariusz uwielbiają podróżować. Niedawno byli na wakacjach w USA i zwiedzali całe Stany. Rok temu byli przez miesiąc w Brazylii, Kambodży i Tajlandii, na snowboardzie w Livigno oraz trzytygodniowym objeździe po Europie.

Co Zosi podoba się w Mariuszu?

Poczucie humoru, inteligencja i niezależność. Facet musi mieć własne potrzeby i swój świat. Pociąga mnie też fizis - wszyscy moi faceci byli bardzo przystojni - wyznała niedawno w jednym z wywiadów.

Trzeba przyznać, że jej chłopak jest bardzo przystojny! :) Nie sądzicie?

Zobacz także

Zobacz: "Wyszłam jak debil, a Ty słodko wystawiłaś język" Wiecie kto jest na tym zdjęciu? Mają poczucie humoru...

Zosia Zborowska i jej chłopak Mariusz na wycieczce po USA:

Zosia Zborowska i jej chłopak zrobili sobie czarno-białe zdjęcie:

Zosia ze swoim chłopakiem na plaży: