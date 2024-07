Jedna torebka, dwie całkiem różne stylizacje. Zosia Ślotała ewidentnie polubiła jasno - szarą torebkę marki TOUS z kolekcji Brooklyn. Co więcej, nosi ją do najróżniejszych stylizacji. Raz wieczorowo, innym razem casualowo i na luzie.

Zosia wykorzystuje do tego swoją pomysłowość i... skórzany pasek, który ma torebka. Jednym razem zakłada go tradycyjnie - na ramię. Innym razem, do wyjściowego looku, opata nim zmyślnie torebkę, by była bardziej designerska.

Zobacz, jak zrobiła to podczas Flesz Fashion Night: