Zosia Ślotała dostała prezent od Anny Lewandowskiej? Ciężarna stylistka pochwaliła się swoim fanom na Instagramie, jak trenerka motywuje ją do ćwiczeń, nawet w ciąży. Zosia Ślotała od dawna trenuje razem z Anną Lewandowską. Modowa ekspertka ma za sobą m.in. udział w obozach organizowanych przez żonę Roberta. To właśnie ćwicząc z Anną Lewandowską, Zosia wracała do formy po pierwszej ciąży.

Nawet w ciąży mi nie odpuszcza ???????????? @annalewandowskahpba ???????? #keepingmamashealthy ???? #dvd #healthymom #hpba- napisała Zosia Ślotała.

Co Zosia Ślotała dostała od Anny Lewandowskiej? Tego dowiecie się z naszej galerii! Zapraszamy na następną stronę!

