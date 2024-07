Zofia Maria Ślotała pojawiła się na wczorajszym koncercie Ellie Goulding w Warszawie. Stylistka jak zwykle wyglądała fantastycznie - tym razem stawiając na casual z grunge'owym smaczkiem. Luźne szorty i srebrne hightopy, a do tego czarny top z hashtagiem. Na nosi zaś modne okulary w ekstrawaganckich oprawkach.

Reklama

Zobaczcie więcej stylizacji Zofii Ślotały

Reklama

Zofia Maria Ślotała swój look uzupełniła koszulą w kratę. To flanelowe cudeńko z zabawnym nadrukiem pochodzi z kolekcji polskiej marki Aloha From Deer. Znalazłyśmy ją w sklepie internetowym marki, gdzie kosztowała 129 złotych. Niestety aktualnie brak ich w magazynie. Dlatego jeśli bardzo się wam ona podoba będziecie musieli zapewne na nią trochę poczekać.