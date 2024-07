Douglas, został oficjalnym wizażystą Polskich Linii Lotniczych LOT. Dla stewardes wizażyści stworzyli autorską stylizację Dream Make-up by Douglas. Drugim filarem rocznej współpracy są warsztaty makijażowe organizowane dla 650 pań w Douglas House of Beauty w warszawskiej Arkadii. Pod szkoleniowym okiem Magdaleny Przygody i zespołu wizażystów personel pokładowy nauczy się jak sprawnie wykonać profesjonalny make-up, który przetrwa długie godziny lotów.



Dream Make-up by Douglas to autorska stylizacja, dedykowana stewardesom polskiego przewoźnika. Jest klasycznie elegancka i podkreśla urodę, z której Polki słyną na całym świecie. Oddaje wartości marki LOT: nowoczesność i profesjonalizm. Inspirowana jest wolnością, przestrzenią i marzeniami o lataniu. Jej filary kolorystyczne to klasyczne beże i brązy. „Dla stewardes wybraliśmy kosmetyki Clarins, bo to zarówno kolor w makijażu, formuły bogate w składniki roślinne, jak i pielęgnacja zapewniająca ochronę i nawilżenie skóry w czasie długich godzin lotów. Naturalny makijaż jest dopełnieniem granatowych mundurów i toczków, które LOT wprowadził w ostatnim czasie” – Elżbieta Plichta, PR Manager Douglas Polska.



A jak wy oceniacie nowy wizerunek polskich stewardes?



A oto lista kosmetyków, którymi wykonano Dream Make-up by Douglas:

