„Jasiński for MIMA” to linia unikatowych torebek stworzona przez Macieja Muszyńskiego z MIMA bags oraz Dominika Jasińskiego - artystę, którego twórczości nie można zamknąć w ramy i opisać w kilku słowach.

Jasiński to jeden z czołowych i najbardziej utalentowanych malarzy młodego pokolenia. To autor ponad 40 wystaw w Polsce i za granicą. Teraz twórczość Dominika Jasińskiego będą mogły poznać również wielbicielki niecodziennych toreb i prawdziwie modowe indywidualistki.

W ofercie marki MIMA bags są 2 kolekcje: inspirowana grafikami z recyklingu MIMA Eko oraz czerpiąca z twórczości artystów MIMA Art. Torby z najnowszej kolekcji MIMA Art to prawdziwe dzieła sztuki z miejskim charakterem. Każda torba z linii „Jasiński for MIMA” jest unikatowa i powstaje z połączenia grafik, stworzonych przez artystę. To, co różnicuje poszczególne torby to także inne połączenie taśm i rozmiary. Decydując się na taki dodatek, można mieć pewność, że jest jedyny w swoim rodzaju. Cena takiej torby to 399 zł.

Zajrzyjcie do galerii zdjęć z torbami projektu Dominika Jasińskiego: