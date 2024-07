Niestety wczorajsze stylizacje gwiazd na premierze filmu „W Ciemności” Agnieszki Holland musimy zaliczyć do tych nie najbardziej udanych.

Tym razem gwiazdy nie przyłożyły się zbytnio do tego by na czerwonym dywanie pięknie się prezentować. Weronika Rosati, Agnieszka Grochowska i Roma Gąsiorowska postawiły na nudną czerń i we wszystkich przypadkach można mieć drobne zastrzeżenia. Na przykład, klasyczny komplet w wydaniu Grochowskiej był niedopasowany, a otwarte buty z czarnymi rajstopami popsuły wszystko.



Magdalena Cielecka wybrała bezpieczny biało-czarny komplet, który połączyła z delikatnymi złotymi dodatkami i zamszowymi butami na niskim słupku.



Jedyną, która podeszła do tematu na prawdę profesjonalnie, była Maja Frykowska. Gwiazda w czerwonej sukni z wysokim rozporkiem i otwartymi plecami z River Island i butach Giuseppe Zanottiego, wyglądała bardzo dobrze. Widocznie koleżanki Mai po fachu zapomniały gdzie idą.



