Na imprezie popularnej stacji telewizyjnej VH1- “Divas Celebrates Soul” zjawiły się wielkie amerykańskie diwy!

Wśród nich można było zobaczyć Dolly Parton, największą gwiazdę muzyki country! Artystka miała na sobie postrzępioną czarną sukienkę z przezroczystymi wstawkami połączonymi ze skórą. Bardzo w jej stylu!



Szczupła Jennifer Hudson, założyła beżową sukienkę z jesiennej kolekcji Francesco Scognamiglio. Jednak największe zainteresowanie wzbudziły jej wysokie buty inkrustowane kryształkami Swarovskiego! Te piękne kozaki to również dzieło Scognamigliego.



Mary J Blidge, wybrała długą kreację Michaela Korsa, a Florence Welch, z zespołu Florence and the Machine miała na sobie kwiecistą suknię Antonio Berardiego.



Jednak, najefektowniej wyglądała Jessie J! Piosenkarka założyła czarno-złotą suknię projektu Falguni & Shane Peacock. Z czarnymi włosami i grzywką wyglądała jak Kleopatra!



A Wam, która podoba się najbardziej?



jm

