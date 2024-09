Powódź na południu Polski sprawiła, że wiele osób straciło dach nad głową i nie ma do czego wracać. Niestety podczas fali powodziowej życie straciło też kilka osób. Ostatnio media informowały o pięciu ofiarach śmiertelnych, a wśród nich zginął znany trener Daniel Bąk. Ciało mężczyzny znaleziono w potoku w Bielsku-Białej.

Nie żyje Daniel Bąk. Znany trener zginął w powodzi

Potok Kamieniczanka w Bielsku-Białej w czasie powodzi zmienił się w rwącą rzekę. Wielka fala zabierała wszystko, co napotkała na drodze. W czasie powodzi kilka osób straciło życie i był wśród nich trener GKS czarni Jaworze, Daniel Bąk. Mężczyzna został znaleziony w potoku i jest już znana przyczyna jego śmierci. Doszło do nieszczęśliwego wypadku, a mieszkańcy nie mogą uwierzyć w to co się stało:

Wstrząśnięci i z głębokim smutkiem informujemy, że zginął Daniel Bąk, wieloletni pracownik Urzędu Gminy oraz trener GKS Czarni Jaworze, KS Międzyrzecze, Koszarawy Żywiec, Zapory Wapienica, a ostatnio Sokoła Zabrzeg. Był znany i ceniony przez wielu mieszkańców Jaworza za swoje wielkie zamiłowanie do sportu oraz oddanie społeczności lokalnej. Jego pasja i zaangażowanie pozostaną na zawsze w naszej pamięci. czytamy w oficjalnym komunikacie urzędu

Facebook @GKS Czarni Jaworze

Jak informuje prokuratura, powodem śmierci Daniela Bąka było utonięcie. Ciało mężczyzny znaleziono w potoku Kamieniczanka w Bielsku-Białej.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zwłoki ujawniono o poranku w niedzielę w potoku Kamieniczanka blisko ul. Pileckiego w Bielsku-Białej. Z oględzin przeprowadzonych na miejscu zdarzenia wykluczono udział osób trzecich. Potwierdziła to też sekcja zwłok, że mężczyzna zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku poinformował Paweł Nikiel, rzecznik prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej

Facebook @GKS Czarni Jaworze

Znajomi trenera nie ukrywają, że ta wiadomość wstrząsnęła nimi całkowicie. Niektórzy wprost nie dowierzają, że ta tragedia zdarzyła się naprawdę i przesyłają kondolencje dla bliskich trenera.

Daniel byłeś cudownym człowiekiem. Zawsze chętnym do pomocy, uśmiechniętym, empatycznym społecznikiem. Takim Cię zapamiętam. Za wcześnie, za szybko Daniel....Nie tak miało być...Spoczywaj w spokoju

Nie do uwierzenia. Kondolencje dla całej rodziny, spoczywaj w spokoju

To jakiś totalny koszmar ......kondolencje dla Rodziny.

Rodzinie i bliskim Daniela Bąka składamy najszczersze wyrazy współczucia.

