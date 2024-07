Popularność przyniosła mu rola Zenka Pereszczaki w serialu "Złotopolscy". Potem zachwycił nas rolą w "Weselu" Wojciecha Smarzowskiego. Aktorem, który pracował w restauracji Magdy Gessler jest Bartłomiej Topa. Zanim na dobre trafił do świata show-biznesu był m.in. kelnerem. Bartłomiej Topa w rozmowie z magazynem "Grazia" bardzo miło wspomina czasy, kiedy jego szefową była prowadząca "Kuchenne rewolucje" Magda Gessler. Zobacz też: Powstaje biografia Magdy Gessler! Propozycję napisania dostała... Agnieszka Szulim

- Najpierw pracowałem w wegetariańskiej knajpie, co tyle zaważyło na moim życiu, że zostałem wegetarianinem. Pracowałem jeszcze w restauracji Magdy Gessler. Wszystko to bardzo miło wspominam. To była wtedy dla mnie idealna praca, bo mogłem ją sobie tak ustawić, by co jakiś czas móc pracować przy jakimś filmie - zdradza aktor.